Gli appassionati d’auto non potranno resistere alle offerte di lavoro in Ferrari per tantissimi ruoli

L’azienda di Maranello è alla ricerca di nuovi profili lavorativi per le sedi in Italia e per quelle all’estero. C’è tanto spazio sia per candidati alle prime esperienze lavorative, grazie ai tirocini professionalizzanti, che per professionisti a vari livelli di carriera. Tutto ciò che serve per entrare a far parte del team Ferrari è inviare domanda, comprensiva di curriculum vitae, attraverso la piattaforma dedicata.

Gli appassionati d’auto non potranno resistere dal realizzare il sogno di lavorare in Ferrari. Sebbene i requisiti siano piuttosto variabili, a seconda dei profili lavorativi ricercati, e specifici, potremmo avere tutte le carte in tavola per queste opportunità. Di seguito riportiamo alcuni degli annunci di lavoro presenti sulla pagina web del marchio.

Qualche esempio

Dalla corposa lista di opportunità lavorative notiamo che tutte le offerte di lavoro in Italia sono destinate per la sede di Maranello. Non mancano, come già accennato, opportunità per l’estero, come Giappone, Germania, Singapore, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti.

Cosa serve per diventare un Buyer su Maranello? Ferrari per questo ruolo ricerca candidati con eccellenti risultati accademici ed almeno 3 anni di esperienza. Seguono spiccate capacità analitiche e di problem solving, forti doti comunicative e relazionali ed un inglese fluente. Il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato, mentre il dipartimento assegnato è Ferrari Gran Turismo.

Per lo stesso dipartimento si ricercano candidati nel ruolo di Engine Development Engineer. Per avere la possibilità di essere assunti nel seguente ruolo, è necessario il possesso di alcuni titoli, oltre a competenze ed esperienze precedenti. Nello specifico, il candidato ideale possiede una Laurea di primo livello in Ingegneria Meccanica, conoscenze di MATLAB, spiccate capacità analitiche e inglese fluente. Anche in questo caso, il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato.

Gli appassionati d’auto non potranno resistere alle offerte di lavoro in Ferrari per tantissimi ruoli

La lista completa degli annunci di lavoro è disponibile sulla pagina web di Ferrari dedicata alle carriere. Sulla stessa piattaforma sarà, inoltre, possibile inviare candidatura spontanea, comunicando preferenze, dati e curriculum vitae.

Per quanto riguarda le opportunità pubblicate, cliccando su quella di interesse ne potremo conoscere tutti i dettagli relativi. In fondo troveremo il tasto “Apply Now”, attraverso il quale sarà possibile inviare candidatura per via telematica.

Lettura consigliata

Grandi opportunità lavorative fino a 1.900 euro al mese con contratto a tempo indeterminato per 80 posti