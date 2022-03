Nel fine settimana molti di noi hanno più tempo a disposizione da dedicare alla propria famiglia, alla casa e alla cucina. La tradizione culinaria italiana è ricchissima di piatti super sfiziosi e buonissimi. E tra questi, se c’è un piatto che più di tutti rappresenta un buon pranzo in famiglia, questo è certamente la pasta al forno. Incredibilmente golosa e sostanziosa, la pasta al forno è un piatto irrinunciabile ed ognuno di noi ama prepararlo in base alle proprie tradizioni e preferenze. Oggi vogliamo proporre una ricetta davvero saporita ed irresistibile che si prepara con un amatissimo ingrediente di stagione: il radicchio. Molti lo cucinano in padella, ma con questa ricetta il radicchio renderà indimenticabile la nostra pasta al forno.

Per questa ricetta non utilizzeremo né besciamella né ragù, ma otterremo comunque una pasta al forno bianca e cremosa, pronta a conquistare tutti.

Ingredienti

400 g di pasta corta;

250 g di radicchio;

200 g di scamorza;

600 g di salsiccia;

60 ml di vino bianco;

50 ml di olio EVO;

50 g di formaggio grattugiato;

5 foglie di salvia;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.

Altro che amaro, il radicchio diventa delizioso con questa veloce pasta al forno bianca e cremosa senza besciamella né ragù

Per preparare quest’irresistibile pasta al forno, iniziamo incidendo la salsiccia. Rimuoviamo il budello, quindi preleviamo la pasta e teniamola da parte. Puliamo il radicchio rimuovendo le foglie più esterne, il torsolo e le parti più dure. Tagliamolo a striscette e laviamolo accuratamente con molta acqua.

Trasferiamo la salsiccia in una padella capiente insieme all’olio e ad uno spicchio d’aglio per insaporire. Facciamo rosolare la salsiccia per circa 5 minuti, laviamo e tritiamo la salvia ed uniamola in padella. Intanto, tagliamo a cubetti la scamorza e mettiamola in una scodellina.

Aggiungiamo sale e pepe alla salsiccia e sfumiamo con il vino bianco. Quando questo sarà evaporato completamente, spegniamo la fiamma. Togliamo lo spicchio d’aglio, aggiungiamo il radicchio e mescoliamo per amalgamare bene.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi. In una pentola, mettiamo l’acqua per la pasta e portiamola ad ebollizione. Saliamola e facciamo cuocere la pasta per metà della cottura indicata sul pacchetto. Scoliamola ed uniamola al condimento di salsiccia e radicchio. Aggiungiamo metà della scamorza a disposizione ed amalgamiamo con un mestolo di legno.

Prendiamo una pirofila, ungiamola con l’olio e versiamo la pasta con il condimento. Disponiamola nella teglia in modo omogeneo e completiamo distribuendo la restante scamorza e il formaggio grattugiato. Inforniamo la pirofila e facciamo cuocere il tutto per 20 minuti. Al termine della cottura questa pasta al forno sarà dorata, filante e super cremosa.

Consigli

Altro che amaro, il radicchio diventa delizioso se cucinato in questo modo. Se vogliamo ridurre al minimo il rischio del retrogusto amaro del radicchio, prima di tagliarlo mettiamolo in ammollo per qualche ora in acqua fredda. Con un coltello pratichiamo una croce sul gambo inferiore e in questo modo il radicchio perderà gran parte dell’amaro.

