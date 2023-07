Oroscopo della settimana, occhio alla Superluna del 3 luglio: 2 segni zodiacali travolti da soldi e fortuna!

La prima Superluna del 2023 porterà scompiglio tra le Stelle. Gli esperti non hanno dubbi: 3 segni zodiacali ne gioveranno! Scopriamo chi saranno i fortunati delle prossime settimane.

Prende il nome di “Luna Piena del Cervo” e deriva da un’antica tradizione dei nativi americani. Secondo questi ultimi, luglio è il mese in cui le corna dei cervi raggiungono la massima grandezza. Dimensioni talmente grandi al punto di “oscurare” la luna. L’arrivo della prima Superluna dell’anno porta scompiglio anche tra le Stelle. Un episodio che cambia le carte in tavola e che rende migliore il periodo di alcuni segni zodiacali (più sfortunato, invece, quello di altri segni). L’oroscopo della settimana, dunque, premia 3 segni. Vediamo di chi si tratta.

Due giganti tornano a mostrarsi e due segni saranno più sfortunati

Dopo la visione chiara e precisa, degli ultimi tempi, di Venere e Marte, ora è il turno di due giganti: Giove e Saturno tornano visibili e questa successione di pianeti piace fa impazzire l’oroscopo. La settimana in arrivo sarà lenta e fiacca per i nati sotto il segno dell’Ariete. Potrebbero affiorare delle piccole difficoltà quotidiane e ci si potrebbe trovare di fronte a una serie di lavori o compiti che sembrano interminabili, stancanti e poco gratificanti. Resistete!

Per i nati sotto il segno del Toro la settimana che verrà potrebbe richiedere molta energia e pazienza. Occhio alle questioni domestiche perché alcune saranno più impegnative del previsto. Uno sguardo attento anche alle finanze: spese improvvise potrebbero compromettere le prossime ore. Per quanto riguarda i segni zodiacali più fortunati, ecco cosa dicono le Stelle.

Oroscopo della settimana: cosa succederà?

Gemelli: cambiamenti in arrivo! I nati sotto il segno dei Gemelli avranno tempo di mettere finalmente radici. Il mese di luglio si apre con uno spiraglio di pace interiore e tranquillità quotidiana. L’oroscopo della settimana prevede giornate intense ma felici. Inoltre, per gli astrologi le Stelle saranno particolarmente propizie per i single. Nuovi incontri saranno favoriti dall’influenza della Luna.

Tra i segni più fortunati del mese, ovviamente, abbiamo i nati sotto il segno del Cancro. Luglio è il mese perfetto per sprigionare tutta la forza e l’energia possibili. La Superluna dona forza e scaltrezza a questo segno. I Cancro saranno travolti da una fortuna del tutto meritata, soprattutto dopo gli ultimi mesi passati un po’ in sordina.

Occhio anche ai segni zodiacali più gelosi dell’oroscopo.