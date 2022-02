Molte persone si impegnano a curare le proprie piante, senza però riscuotere grandi successi.

Capita, infatti, che, nonostante ci si metta cura e impegno, le piante non ci diano i risultati sperati e finiscano inesorabilmente per seccarsi e morire.

Altre persone, invece, si ritrovano in questa situazione perché trascorrono molte ore della giornata fuori casa, per motivi di lavoro o altri impegni.

In queste 2 circostante, l’unica soluzione per avere in casa un po’ di verde è buttarsi sulle piante più facili da curare. Esistono, infatti, specie che hanno un bisogno di cure quasi pari allo zero e che vivono bene anche in condizioni apparentemente non ottimali.

Così potremo finalmente smetterla di preoccuparci della poca luce o della poca acqua. Ecco quali sono le piante più belle e più facili da curare in assoluto secondo i consigli degli esperti.

I vivaisti consigliano di tenere in casa queste 2 piante facilissime da curare, che necessitano di poca luce e poca acqua

La prima pianta facile da curare e bellissima da tenere in casa è lo spatifillo. La caratteristica più evidente di questa pianta è l’essere sinuosa ed elegante, con “fiori” bianchi molto decorativi.

Forse non tutti sanno che, quelli che sembrano fiori, in realtà sono delle brattee, ovvero delle foglie modificate. Il vero fiore è la piccola infiorescenza che vediamo all’interno di queste foglie bianche.

Le uniche regole che dovremo seguire per la coltivazione di questa pianta riguardano la luce e l’irrigazione. La posizione migliore per il nostro spatifillo, infatti, è abbastanza luminosa, ma non a contatto diretto con i raggi solari.

Per quanto riguarda l’irrigazione, invece, ricordiamo di tenere sempre il terreno umido, ma di fare attenzione ai ristagni idrici. In estate l’ideale è usare un nebulizzatore per tenere idratata la nostra pianta, avendo cura di tenere pulite le foglie.

Lo spatifillo è utile anche per purificare l’aria di casa e migliorarne la qualità, così come queste 3 piante che assorbono la puzza di fumo.

Un’altra pianta facilissima da curare

Un’altra pianta ottima da curare e che richiede pochissime attenzioni è il filodendro. I vivaisti consigliano di tenere in casa piante come questa, perché sono davvero semplicissime da crescere.

Anche questa è una pianta molto adatta a stare in contesti di design, per la sua bellezza estetica. Cresce come un rampicante e attira l’attenzione grazie alle sue foglie d’un verde squillante.

Questa pianta è adatta a stare in posizioni ombreggiate ed è proprio qui che darà il meglio di sé. Come nel caso dello spatifillo, anche il filodendro non ha bisogno di irrigazioni eccessive, anzi dovremo aspettare che il terreno sia asciutto prima di innaffiarlo nuovamente.

In caso contrario, rischieremmo di far ingiallire le foglie e di provocarne il marciume.

Inoltre, ricordiamo di utilizzare sempre acqua a temperatura ambiente, per evitare gli shock termici e di tenere pulite le foglie. Per farlo, potremo spolverarle delicatamente con un panno morbido.