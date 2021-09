I film d’azione sono uno dei pilastri del cinema, soprattutto quello statunitense. Hanno un pubblico molto vasto che coinvolge diverse generazioni. Non sempre però è facile trovarne di buona qualità. Spesso finisce per essere una serie infinita di pugni ed esplosioni senza sostanza.

Non è questo il caso di un grande classico dei film d’azione che è ora disponibile su Prime Video. Anche questo si concentra sulle scene d’azione, ma con un certo studio dietro ogni inquadratura. Finiamo emotivamente coinvolti della storia del protagonista e osserviamo i combattimenti come se fossero una danza. Non a caso è ormai entrato a far parte dei film d’azione da vedere assolutamente. Senza contare che la risposta del pubblico ha dato origine a una vera e propria serie composta di 3 film. Non sorprende, dato che quando è uscito nel 2014, gli incassi sono arrivati a un totale di 89 milioni di dollari a livello mondiale.

Un grande classico dei film d’azione è ora disponibile su Prime Video

Il film in questione è John Wick, produzione statunitense diretta da Chad Stahelski. Questo è il nome del protagonista, che non poteva essere interpretato che da Keanu Reeves. John era un assassino professionista, ma ha deciso di abbandonare una vita di violenza per vivere con la moglie. Purtroppo però la sua felicità non dura a lungo, perché lei muore a causa di una malattia. Prima di andarsene però lascia in dono al suo John una tenera cagnolina. Lui si aggrappa al cucciolo come l’unica ancora a questa vita e al ricordo di lei. Lo aiuta a resistere al lutto e diventano inseparabili. Questa però non è una tenera storia di amicizia fra uomo e cane. Questa è una storia di vendetta.

Infatti un giorno un ragazzo russo insiste per comprare la sinuosa Mustang di John. Dopo il suo rifiuto decide di andare da lui di notte per rubare la macchina e dargli una lezione. Nel farlo, uccide la sua cagnolina. Per John è come aver perso nuovamente sua moglie e adesso l’unica cosa a reggerlo in piedi diventa la rabbia.

Scopre che quel ragazzo era il figlio del più grande boss della città, che conosce bene John. Infatti lui è famoso nella malavita col nome di Baba Yaga o Uomo Nero. Eppure il boss sottovaluta la determinazione di John e la situazione precipita velocemente. Infatti l’Uomo Nero si fa strada verso il figlio a suon di combattimenti, tutti davvero emozionanti per lo spettatore. Riuscirà John a placare la sua sete di vendetta?

Approfondimento

3 ragioni per cominciare subito a guardare questa fantastica serie Tv che ha fatto impazzire tutti disponibile su Netflix e Amazon Prime