Aprile è un mese che solitamente suscita un enorme fascino, sia dal punto di vista astronomico che astrologico. Infatti, come ogni anno, questi 30 giorni sono caratterizzati da numerosi fenomeni astronomici, alcuni visibili con i telescopi, altri anche ad occhio nudo.

Sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo già parlato della particolarissima congiunzione astrale tra Giove e Nettuno. Quest’ultima influenzerà in maniera positiva non solo Ariete e Pesci, ma anche un altro segno zodiacale che sarà ricoperto da enormi fortune. Altrettanto importante sarà anche la famosa “Luna piena della Rosa” del 16 aprile che, secondo l’oroscopo, accompagnerà verso il successo diversi segni dello zodiaco.

Tuttavia, l’evento astronomico più interessante da scoprire nei prossimi giorni sarà sicuramente l’arrivo delle Liridi. In pratica, si tratta di uno sciame di meteore rilasciate dalla cometa “Thatcher”, avvistata per la prima volta il 5 aprile 1861, proprio da Albert E. Thatcher. Questa cometa, cosiddetta di lungo periodo, compie un giro completo intorno al Sole ogni 415 anni. Quando la Terra la incrocia, i suoi frammenti entrano in contatto con l’atmosfera, generando il classico fenomeno delle “stelle cadenti”.

Le Liridi, in genere attive dal 15 al 28 aprile, saranno osservabili nella costellazione della Lira, che solitamente sorge dopo la mezzanotte. Essa, quindi, sarà visibile dalla Terra appena prima dell’alba, in particolare il 21 e il 22 aprile. In questi due giorni, infatti, si assisterà alla caduta di 18 meteore ogni ora, che gli esperti identificano come il picco massimo.

Anche queste stelle cadenti, come vedremo, influenzeranno il nostro cammino in maniera decisiva. Tuttavia, a differenza degli eventi precedenti, in questo caso assisteremo all’arrivo di una ventata di sfortuna che complicherà le sorti di alcuni segni zodiacali.

Infatti, ecco la pioggia di stelle cadenti che ad aprile farà tribolare e soffrire questi sfortunatissimi segni zodiacali

Tra i segni zodiacali più sfortunati dei prossimi giorni troviamo sicuramente quello del Cancro. Per i nati sotto questo segno sarà un periodo incerto, che si estenderà anche a maggio e, probabilmente, anche a giugno. Infatti, ci saranno forti cambiamenti, soprattutto in ambito professionale, dove l’appoggio di Giove non sarà sufficiente per mantenere tutto in ordine. I continui disguidi e malintesi con colleghi e superiori non renderanno l’ambiente lavorativo molto sereno e tranquillo. Per questo motivo, nelle prossime settimane sarà importante valutare la propria situazione e magari delineare un piano B.

Riceveranno la stessa sorte avversa anche i nati sotto il segno della Vergine e dello Scorpione. Per i primi, oltre all’avvento delle Liridi, ci sarà Marte in opposizione, che darà parecchio filo da torcere in amore. Il rapporto di coppia attraverserà, quindi, un periodo molto turbolento dal quale sarà difficile uscire. Per farlo, bisognerà trovare e accettare dei compromessi, anche se saranno, all’apparenza, sfavorevoli.

Anche per lo Scorpione, infine, queste ultime settimane di aprile saranno molto altalenanti, sia in amore che sul lavoro. Saturno in opposizione, inoltre, potrebbe complicare la situazione familiare, soprattutto nel bilancio economico. Quindi, ecco la pioggia di stelle cadenti che renderanno la vita difficile a questi segni zodiacali, che dovranno attendere con pazienza l’arrivo della fortuna.

