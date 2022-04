Moltissimi di noi amano trascorrere il tempo in famiglia facendo attività tutti assieme. Si tratta di un modo per passare del tempo assieme e divertirsi. Possiamo fare giochi da tavolo oppure ascoltare la musica, ma la maggior parte di noi ama guardare un bel film. In effetti poche cose sono più rilassanti ed edificanti che la visione di un bel classico assieme a chi amiamo. Oggi vogliamo parlare di un film appena uscito che si preannuncia un grande successo. Ecco perché sta facendo emozionare grandi e piccini il nuovissimo classico prodotto dalla Disney, dalla storia inedita e profonda.

Una storia nuovissima pensata per gli adolescenti di oggi

Tra i film più significativi per molti di noi ci sono certamente i classici Disney. Dal Re Leone alla Sirenetta, da Dumbo a Cenerentola, si tratta di film che hanno segnato diverse generazioni. La Disney negli anni ha saputo modernizzarsi e ha anche iniziato ad occuparsi di animazioni computerizzate con la casa di produzione Pixar. A partire dal primissimo Toy Story sino ai successi più recenti, la Pixar ci ha donato veri e propri capolavori del cinema adatti a grandi e piccini.

Oggi parleremo dell’ultima uscita, che si intitola Red e che è stato scritto e diretto da una giovane regista canadese. Questo film è stato lanciato sulla piattaforma streaming del colosso americano e ha subito riscontrato grande successo.

Sta facendo emozionare grandi e piccini il nuovissimo classico Disney da guardare in famiglia a Pasqua

Red parla di una giovane adolescente di origini cinesi che si ritrova ad affrontare le difficoltà dell’adolescenza e dello sviluppo. La ragazzina fatica a gestire le emozioni e nei momenti di stress si trasforma in un grande panda rosso. Mei Lei imparerà a gestire questa sua caratteristica e ad accettare il cambiamento che sta vivendo. L’intero film segue l’avvincente avventura della protagonista sulle tracce di questo dono che la rende unica. Mei Lei riuscirà a fare pace con se stessa e la storia della sua famiglia e così a crescere e maturare.

Il film presenta diversi piani di lettura ed è perfetto sia per gli spettatori più grandi che per quelli più giovani. Per questi motivi ne consigliamo la visione proprio nel giorno di Pasqua assieme a tutta la famiglia.

Lettura consigliata

Ecco il travolgente film appena uscito che conta di sbancare i botteghini e riscuotere molto successo agli Oscar