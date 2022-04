La polvere è da sempre il nemico numero 1 di chi si occupa di pulizie. Si forma in continuazione, non soltanto in inverno, e toglierla è una notevole seccatura. Per questo motivo molti cercano online metodi e strategie per eliminarla facilmente. Ma soprattutto per non farla formare. E oggi proveremo a dare qualche suggerimento in merito. Se non vogliamo far tornare la polvere nelle stanze e perdere ore a pulire dovremmo imparare alcuni trucchetti, a cui forse non avevamo pensato. Ma soprattutto potremo aiutarci con 3 prodotti insospettabili che usiamo spesso in cucina.

I trucchetti per non far formare la polvere

Molto spesso sono le zone che non puliamo a favorire l’accumulo di polvere. Un esempio sono i filtri d’aria degli impianti di riscaldamento. Oppure quelli del condizionatore. Iniziamo a dedicare del tempo alla loro pulizia. Con pochi minuti di lavoro settimanale la quantità di polvere accumulata calerà drasticamente.

Un altro trucchetto è quello di rinunciare alla carta da parati. Non solo è passata di moda. La carta da parati potrebbe rivelarsi un ricettacolo di polvere e acari. Togliamola e guadagneremo sia in tempo che in salute.

Attenzione anche a soprammobili, tappeti e moquette. Sono tutti elementi che attirano la polvere. Molto meglio avere una casa “snella”. La puliremo più facilmente e avremo meno angoli “difficili” in cui la polvere potrebbe accumularsi.

Se non vogliamo far tornare la polvere in casa dobbiamo assolutamente provare queste idee geniali e usare questi 3 prodotti a cui pochissimi pensano

Ora che abbiamo capito come organizzare la casa per ritardare l’accumulo di polvere, dobbiamo scoprire i prodotti per non farla tornare.

Il primo è il comunissimo aceto con cui condiamo le insalate. Tutti conoscono le sue proprietà pulenti. In pochi, però, sanno che l’aceto ha una composizione chimica che potrebbe rallentare la comparsa della polvere. Proviamo a preparare uno spray con il 50% di acqua e il 50% di aceto e spruzziamolo sulle superfici più polverose. Noteremo in fretta i primi risultati.

La miscela di acqua e aceto è perfetta per tutte le superfici tranne quelle in pietra o in marmo. L’aceto è abbastanza aggressivo e potrebbe rovinarle.

Gli altri 2 prodotti che possiamo usare sono il Sapone di Marsiglia e gli oli essenziali a base di agrumi. Proviamo a mischiarli insieme a della comunissima acqua. Il detergente che abbiamo appena creato ci permetterà non soltanto di togliere facilmente la polvere accumulata. Creerà uno strato protettivo che non la farà tornare per molto tempo.

