Spumante, prosecco o magari champagne? Ecco come brindare a Capodanno con le bollicine più chic

Manca poco al brindisi di Capodanno e ancora non abbiamo scelto con cosa brindare? Fare bella figura spendendo meno di 20 euro è possibile. Ecco qualche bottiglia interessante da regalare agli amici da gustare a mezzanotte.

Quando si tratta di bollicine la maggior parte delle persone va un po’ in crisi. Che sia al supermercato o in enoteca, non è semplice scegliere una buona bollicina tra tutte le etichette esposte. C’è chi preferisce lo spumante dolce da gustare con il dessert, chi invece ama il gusto più deciso e amaro del prosecco brut.

Per mettere tutti d’accordo si potrebbe scegliere uno champagne, ma non è per tutte le tasche. Uno dei più famosi, il Dom Pérignon, costa almeno 200 euro e arriva a cifre altissime a seconda delle annate. Allora vediamo quali alternative possono farci fare bella figura senza spendere un patrimonio.

Come scegliere la bottiglia giusta per il brindisi di buon augurio

Prima di tutto è bene capire a che punto della cena vogliamo gustare una delicata bollicina. Se vogliamo berla per accompagnare una cena di pesce o se invece vogliamo solo stapparla a mezzanotte. Ad esempio, un bel prosecco è perfetto per accompagnare una frittura di verdure o di pesce. In base al momento della serata possiamo optare per prodotti diversi.

Partiamo dal vino spumante, che si produce utilizzando due metodi diversi, il metodo classico o quello Charmat/Martinotti. Non tutti lo sanno, ma il prosecco è a tutti gli effetti un vino spumante, ma con una differenza. Si può chiamare prosecco DOC solo se viene prodotto in alcune zone specifiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Esistono anche i DOCG, quelli di Conegliano Valdobbiadene e Asolo. Questi ultimi vengono prodotti nelle zone di origine del prosecco e in generale sono garanzia di qualità. Anche il Trento DOC è un’ottima bollicina, questa si produce a metodo classico, perfetta per il brindisi di Capodanno.

Spumante, prosecco o magari champagne, vediamone tra i migliori sul mercato a buon prezzo

Ora che abbiamo fatto un po’ di chiarezza, quali sono alcune tra le migliori bottiglie tra cui scegliere? Partiamo dicendo che un buon prosecco o spumante non può costare meno di 8 euro. Abbiamo il Ferrari, Trento DOC, che si aggira intorno ai 20 euro, ottimo anche con i dessert. Poi tra i Valdobbiadene abbiamo il Valdobbiadene Superiore DOCG Carpené Malvolti sui 10 euro. Anche il Mionetto ha un ottimo rapporto qualità prezzo, intorno ai 10 euro.

Passiamo poi al Berlucchi, una delle etichette più conosciute e diffuse della Franciacorta che mette tutti d’accordo. Qui il prezzo parte dai 15 euro a salire. Il Berlucchi ‘61 è uno dei più buoni e apprezzati a 22 euro circa. Alla fine, la scelta tra spumante, prosecco o magari champagne è sempre molto personale e dipende tanto dai gusti. Ma se vogliamo fare bella figura un buon Franciacorta può essere un compromesso ideale se non vogliamo spendere tanto. Simile allo champagne, dal sapore più rotondo e meno pungente, è la bollicina italiana che metterà d’accordo tutti. È anche un ottimo regalo natalizio da portare a casa degli amici (n.d.r. i vini riportati sono stati scelti dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).