Il momento dell’aperitivo è forse tra le occasioni di socializzazione più amate da tutti. Si esce con gli amici per un drink dopo il lavoro o si apre la serata prima di andare a cena. L’aperitivo può essere accompagnato da una bevanda analcolica leggera oppure da cocktail freschi e deliziosi. Chi ama fare l’aperitivo sa bene quanto sia importante anche il cibo di accompagnamento. È impensabile fare due giri di cocktail alcolici senza mettere nulla di sostanzioso nello stomaco.

Una frittura di pesce o la frittura di verdure è proprio la portata ideale da abbinare ad un buon aperitivo. In genere mangiamo sempre patatine in busta o fritte, o arachidi e salatini vari. Perché la prossima volta che organizziamo un aperitivo in giardino non proponiamo questa croccante alternativa?

Croccanti e gustose queste verdure in pastella dal cuore morbido che ci faranno leccare i baffi

Questa ricetta prevede l’uso di farine più particolari rispetto alla classica farina 00. In questo caso realizzeremo una pastella più leggera che contrasterà l’acqua delle melanzane. Se vogliamo preparare altre tipologie di verdure usando la farina 00 il trucco è nel liquido da usare. Possiamo prepararla con la birra o con l’acqua frizzante, che daranno più aria all’impasto.

Ingredienti:

3 melanzane lunghe;

190 g di farina di ceci;

40 g di farina di riso;

300 ml circa di acqua;

paprika dolce;

curcuma;

½ cucchiaino di bicarbonato;

olio per frittura;

sale q.b.

Procedimento

Prendiamo le melanzane, eliminiamo il picciolo e tagliamole a fette con un affettaverdure, quello chiamato mandolina. Ma volendo possiamo usare anche il coltello, facendo attenzione perché lo spessore delle fette sia di mezzo centimetro. Tagliamole lungo la lunghezza e trasferiamole in una ciotola con dell’acqua salata. Lasciamole in ammollo per circa 30 minuti, strizziamo le fette con le mani e mettiamole su un canovaccio asciutto.

Prepariamo la pastella unendo le due farine in una ciotola, un cucchiaio raso di paprika e un po’ di curcuma. Aggiungiamo un pizzico di sale, il bicarbonato e versiamo a filo l’acqua mentre mescoliamo con la frusta manuale. Quando il composto sarà liscio e senza grumi siamo pronti per pastellare le melanzane e friggerle. Versiamo l’olio in una pentola dai bordi alti e appena avrà raggiunto la temperatura immergiamo un paio di fette pastellate. Dopo qualche secondo, giriamo le fette e continuiamo a girarle finché non saranno ben dorate. Scoliamo su un foglio di carta da cucina e poi assaporiamo queste chips gustose con una salsa di accompagnamento.

Insomma, sono davvero croccanti e gustose queste verdure in pastella ideali come spuntino. Possiamo mangiarle a pranzo quando non abbiamo voglia di piatti troppo elaborati. Oppure possiamo servirle come aperitivo, accompagnate da un buon Prosecco per alleggerire la frittura.

