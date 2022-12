Proprio questa è la playlist di canzoni perfetta per una serata indimenticabile a Capodanno

La notte di Capodanno è arrivata e siamo pronti a viverla al meglio. Ecco delle canzoni che potranno accompagnare questa sera così importante.

La notte di Capodanno è una vera e propria magia. C’è chi la trascorrerà fuori casa, in quale meraviglioso Paese estero e chi, invece, starà con i propri cari, in attesa di un po’ di fortuna. Si tratta di un momento di grande emotività.

Un anno, infatti, si sta chiudendo, lasciando spazio a quello nuovo. E, assieme ad esso, arriveranno nuove gioie, grandi sorprese e tantissimi momenti da vivere nella loro totalità. E, proprio per questo motivo, è importantissimo vivere questa notte al massimo, godendocela come meglio possiamo.

Ecco come rendere davvero speciale la notte di Capodanno per viverla nel migliore dei modi

Capodanno va vissuto al massimo. E, per poterlo fare, non bisogna farsi cogliere impreparati. Ed è proprio per questo motivo che moltissimi si sono preparati settimane fa. Viaggi, feste, cene ed eventi sono già programmati. Ma c’è un elemento che non può assolutamente mancare e di cui dovremmo assolutamente occuparci. Soprattutto se abbiamo in mente di fare una festa in casa. Stiamo parlando della musica.

Ecco quali canzoni potranno accompagnare al meglio questa notte così speciale

Le canzoni che sceglieremo per salutare l’anno che si chiude sono importantissime per ripartire con la giusta carica. Per questo, quindi, dobbiamo sceglierle con cura. In primis, per dare un sottofondo piacevole alla cena, puntiamo sul jazz e sul blues. E, in questo caso, potremmo inserire nella nostra playlist Benny Goodman con “Sing, sing, sing”, seguito da “I’ve got you under my skin” di Frank Sinatra. Assolutamente da aggiungere, poi, “Countin’ the Blues” di Gertrude Rainey e “Rolling Log Blues” di Lottie Kimbrough.

Proprio questa è la playlist di canzoni perfetta per festeggiare in grande stile

Dopo la cena, iniziamo a scaldare gli animi. In questo caso, potremo optare per dei veri e propri cult che ci faranno scatenare. Partiamo con “Stuck in the middle with you” degli Stealers Wheel. Poi, rallegriamoci anche sulle note di “Wake Me Up Before You Go-Go” e “Tu vuò fà l’americano”.

Per concludere in bellezza, poi, lasciamoci completamente andare grazie a “Don’t Stop Me Now” dei Queen, “Happy” di Pharrell Williams e infine “Tanti auguri” della maestosa Raffaella Carrà. Insomma, le scelte sono varie. E sicuramente potremo inserire altri brani che ci stanno a cuore per iniziare l’anno con il piede giusto. Dunque, proprio questa è la playlist di canzoni perfetta per il nostro Capodanno.