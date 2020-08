Spruzza del limone su un vestito macchiato. Il trucco geniale che non conoscevi. Il limone è un frutto spesso usato in cucina, soprattutto quando si frigge oppure si cucina il pesce. Ma sappiate che non serve solo a cucinare perché il limone ha tantissimi altri utilizzi. Abbiamo visto come può essere utilizzato con il bicarbonato, oppure acqua e limone per dimagrire ma sui vestiti mai. Spruzza del limone su un vestito macchiato. Il trucco geniale che non conoscevi.

Il limone per ogni tipo di macchia

Dovete sapere che grazie al suo effetto acido il limone è fantastico per rimuovere ogni tipo di macchia. Potete usarlo per rimuovere le macchie di sudore, del vino e di tanti altri cibi. Magari andiamo a cena fuori e accidentalmente il cameriere vi rovescia del vino addosso? Oppure è una di quelle giornate particolarmente calde e a fine giornata sotto le ascelle avete degli aloni gialli causati dal sudore? Non dovete assolutamente più temere queste macchie. Perché ora con voi c’è il limone.

Tutto ciò che dovete fare infatti prima di mettere a lavare il vostro vestito, top o camicia è spruzzare un po’ di limone sulla macchia. Quindi prendi un limone e spremi il succo sulla macchia. Poi applica un po’ di sale, che andrà ad assorbire lo sporco e lascia riposare il tutto per circa 30 minuti. Passati i minuti prendi il capo sporco e lavalo a mano in acqua calda. Dopo il lavaggio a mano dovresti già vedere la macchia diminuita o sbiadita e se la macchia era piccola anche già sparita. Una volta lavato il capo, puoi tranquillamente inserirlo in lavatrice ed eseguire il lavaggio standard. Una volta terminato il lavaggio il tuo capo sarà come nuovo, senza più nessun tipo di macchia.