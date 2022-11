Oro e fortuna al top per 2 segni zodiacali e fra 7 e 13 novembre la Luna piena

Siamo tutti a caccia dell’oroscopo di questa settimana, che si presenta la prima in forma piena del mese di novembre. Alcuni movimenti astrali ci allertano per quel che riguarda la fortuna e le sorti dei segni zodiacali. In più ci sarà anche la Luna piena, con un’eclissi purpurea, che regalerà un mare di fortuna e oro in particolare a 2 segni zodiacali.

Scorpione, il re del mese

Fra i segni zodiacali fortunati in questo periodo di novembre non può mancare lo Scorpione. Chi meglio di lui può avere il Sole dalla sua parte. È l’astro principale di tutto il mondo zodiacale e i suoi raggi caricano di energia.

Via allora alle qualità dello Scorpione, che sono intuito e capacità nel mondo degli affari. Due realtà che molti vorrebbero dalla loro parte e che in questo periodo il segno regala come influenza gratuita a tutti gli altri. In effetti nello Scorpione ci sarà anche Mercurio a dare una mano, lui che è il re della comunicazione. Si prospetta una grande collaborazione, che ispirerà ottime idee per poter raggiungere i propri fini. Non a caso si potrebbero moltiplicare i progetti per un periodo fitto di appuntamenti e di belle realizzazione. Un colpo di fortuna non potrebbe che coronare il tutto.

Dal punto di vista sentimentale perché non tener conto anche della calda linea della mano che rivela le emozioni del nostro cuore. Soprattutto se si considera la presenza di Venere accanto allo Scorpione.

Oro e fortuna al top per 2 segni zodiacali con l’aiuto della Luna

La settimana dal 7 al 13 novembre avrà un evento di cui non si può non tener conto. Si tratta della Luna piena e questa volta si realizza nel segno del Toro. In più sarà accompagnata da un’eclissi di Luna totale, che la tingerà di rosso. Tuttavia, non sarà visibile dall’Italia. Perciò, se è vero che il Sole sarà in Scorpione, in questo giorno particolare e in quelli vicini, l’influenza sarà anche quella del Toro.

Questo segno di terra si caratterizza per alcuni aspetti di base del suo carattere. Accanto ad una grande lealtà, incontriamo un senso molto pratico di rapportarsi verso la realtà e, soprattutto per le donne, anche un senso di protezione.

Toro e Scorpione si alleano nei cieli

Attenzione allora all’influenza congiunta dello Scorpione e del Toro, proprio intorno all’8 novembre. Perché se lo Scorpione è ben conosciuto come il segno più sensuale dello zodiaco, è anche vero che il Toro dal suo canto non è da meno. Prepariamoci allora a essere travolti da una folata di frizzante sensualità, che potrà far assaporare un po’ di piccante nel rapporto di coppia.

Dopo aver visto oro e fortuna al top per 2 segni zodiacali, ecco una riflessione data dalla presenza retrograda di Marte, Giove e Urano. Il loro moto influenzerà i segni dello zodiaco. Si aggiungerà lo spirito della Luna rossa e della sua ecclissi dell’8 novembre. Si prospettano allora giorni bizzarri e introspettivi.