Si avvicina l’estate e abbiamo sempre più voglia di sfoggiare nuovi look. Tra freschi vestiti e sandali, sta tornando di moda un accessorio comodissimo. Non solo infatti completa il nostro outfit ma ci aiuterà anche a proteggerci dai raggi del sole. Ecco perché spopola questo accessorio per l’estate che ci regala un look romantico e senza tempo da sfoggiare al mare, in montagna e in città!

Un look estivo

Questo accessorio è infatti un emblema dei look estivi! Parliamo infatti del cappello di paglia. Se un tempo i capelli di paglia erano associati al lavoro dei campi, sono poi passati a simbolo di sofisticatezza e femminilità. Solitamente, però, sono in poche a indossare questi cappelli d’estate. Ora però questo accessorio sta tornando di moda ed è perfetto per quasi ogni occasione!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il cappello di paglia completa infatti il nostro look estivo. Sia che siamo in città, al mare o in montagna potremo trovare abbinamenti perfetti. Impreziosisce infatti i nostri vestiti estivi, ci rende più romantiche anche quando facciamo escursioni ed è perfetto anche quando indossiamo solo un costume da bagno.

Una protezione in più

Spopola questo accessorio per l’estate che ci regala un look romantico e senza tempo da sfoggiare sia al mare, in montagna e in città, che però ci protegge anche. In commercio esistono molti tipi di cappelli di paglia. Alcuni hanno tese molto larghe, altri ricordano i cappelli borsalino. Tutti condividono però una caratteristica. Proteggono infatti il nostro viso e la testa dai raggi del sole! Il nostro cuoio capelluto è infatti molto delicato e va protetto soprattutto d’estate.

Lo stesso discorso vale ovviamente per la pelle del viso, soprattutto nelle ore più calde! Alcuni dei capelli di paglia sono perfetti anche per altri climi. Ci proteggono dalla pioggia e perfino dal vento. Alcuni di questi, infatti, sono muniti di laccetti da legare sotto il mento. In questo modo non voleranno via anche se siamo colpite da forti raffiche!