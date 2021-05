Molte persone preferiscono fare la doccia al mattino, il giusto modo per svegliarsi, per riattivare la circolazione e per affrontare nel modo migliore e con la giusta energia gli impegni quotidiani.

Altre invece preferiscono farla di sera per lavare via tutto lo stress e la fatica di una intera giornata di lavoro per rilassarsi e magari aiutare a favorire il sonno.

Rilassarsi sotto il getto d’acqua è davvero un toccasana.

Tuttavia quando si fa la doccia si commettono alcuni inconsapevoli errori che sarebbe opportuno evitare.

Le parti del corpo che stranamente spesso vengono dimenticate nella pulizia quotidiana, vediamo quali sono.

In pochi, prima di lavare i capelli, provvedono al lavaggio del cuoio capelluto.

Infatti per eliminare le cellule morte e il sebo in eccesso, bisognerebbe prima effettuare una detersione per alcuni minuti con acqua tiepida del capo. Dopodiché passare al lavaggio della chioma con lo shampoo abituale.

Parti del corpo spesso trascurate sono l’ombelico e i gomiti.

Infatti nell’ombelico spesso oltre a residui di bagnoschiuma, polvere, pelucchi di maglie, si possono annidare anche batteri nocivi.

La semplice doccia non sempre è sufficiente, ma è necessario prestare una maggiore attenzione alla cura della sua igiene. Per pulirlo al meglio si può adoperare un dischetto di cotone o un cottonfioc sul quale versare dell’acqua ossigenata o alcool denaturato.

Tamponare il dischetto sull’ombelico con movimenti delicati, asciugare bene la parte.

Anche i gomiti sono una parte del corpo che necessitano di una pulizia particolare. Sono soggetti a continui sfregamenti da parte dei vestiti, vengono poggiati dovunque e per diverso tempo, specie se seduti ad una scrivania.

Per questo spesso risultano secchi e screpolati.

È dunque consigliabile esfoliare le parti almeno una volta alla settimana praticando uno scrub e completare il trattamento applicando poi una crema idratante.

Inoltre è necessario avere in doccia una spazzola o una fascia esfoliante per la pulizia della schiena. Parte del corpo che, oltre alla nuca, produce la maggiore quantità di sudore e dunque più grassa e sporca.

In più un comune errore da non trascurare è sicuramente quello della durata di una doccia.

Il tempo che spesso si trascorre sotto il getto d’acqua, anche solo per rilassarsi, è decisamente eccessivo.

Evitare inutili sprechi e ridurre al minimo il tempi della doccia diminuirebbe di molto il consumo inutile d’acqua.

Dunque abbiamo visto le parti del corpo che stranamente spesso vengono dimenticate nella pulizia quotidiana e alle quali non viene dedicata la giusta è necessaria attenzione.

