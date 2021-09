Spesso si pensa che con la fine della primavera e dell’estate si debba rinunciare a un giardino o a un balcone colorato. Fortunatamente, non è affatto così. C’è una grande varietà di piante che ci permettono di rallegrare ogni ambiente con pochi sforzi. Infatti, generalmente le piante che fioriscono in questo periodo sono più resistenti perché devono sopravvivere ai primi freddi. Che meraviglia poi quando ammiriamo splendidi fiori color del sole per tutto l’autunno grazie a questa pianta semplice da coltivare. Si tratta di una specie bulbosa che deve essere piantata in primavera; quindi, quello che possiamo fare adesso è acquistarli già cresciuti dal fioraio. Noi non dovremo fare altro che goderci le sue campanule dorate che fioriranno ininterrottamente sino all’inizio dell’inverno. Poi il bulbo entrerà in riposo vegetativo sino al momento propizio.

Splendidi fiori color del sole per tutto l’autunno grazie a questa pianta semplice da coltivare

In questo momento dell’anno dal bulbo sono già spuntate quelle foglie verde intenso e a nastro che caratterizzano questo tipo di piante. Ricordano vagamente lo zafferano e il crocus, e difatti viene chiamato anche zafferanastro. In realtà il suo nome ufficiale è la Sternbergia lutea, della famiglia delle Amaryllidaceae. A donarglielo è stato Moritz von Sternberg, medico e botanico della Praga del ‘700.

Questo fiore è davvero luminoso e porta gioia nel nostro giardino di ottobre. Possiamo però far crescere la Sternbergia anche in vaso, facendo attenzione a innaffiarla ogni 10 o 15 giorni. Se invece la travasiamo direttamente a terra non avremo proprio bisogno dare l’acqua. Se tutto va come deve, i nastri di foglia lasciano lo spazio a un sottile stelo che regge un fiore a campanula.

Il terreno che preferiscono è sabbioso misto ad organico, anche se si adattano molto facilmente ad altre condizioni. Anche il freddo non gli fa paura, ma non amano le gelate che, invece, potrebbero danneggiarla. Per quanto riguarda i bulbi questi ci daranno la possibilità di moltiplicare la nostra pianta senza acquistarne di nuovi. Infatti, in primavera questi si dividono, dando origine a più piantine che andranno separate. L’unica cosa a cui dobbiamo fare veramente attenzione è la troppa umidità, che potrebbe far marcire il bulbo.

È molto importante sottolineare che il bulbo è tossico se ingerito. Dobbiamo quindi evitare di metterlo in luoghi facilmente raggiungibili da animali o bambini. Anche il fiore potrebbe causare gli stessi sintomi, che sono comunque trattabili se individuati in tempo.

Infine, possiamo affiancare la Sternbergia ad altri 3 splendidi fiori da piantare subito per rallegrare il nostro giardino autunnale.