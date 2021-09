Quando arriva sera e non si ha voglia di cucinare, le opzioni sono due: ordinare cibo d’asporto o preparare qualcosa di veloce. Nel primo caso, tra pizze, kebab e altre prelibatezze, rischiamo di far male alla nostra linea e al portafoglio.

La seconda opzione, invece, è sicuramente quella più salutare e conveniente, ma non sempre è facile trovare una ricetta semplice e deliziosa.

In questo articolo, scopriremo che non è così. Infatti, vedremo come realizzare una torta salata davvero gustosa in pochi e semplici passaggi.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

200 g di funghi champignon;

250 g di speck;

150 g di scamorza affumicata;

40 grammi di Parmigiano Reggiano;

1 cipolla di Tropea;

1 uovo;

semi di sesamo.

È questa la torta salata dell’autunno che sta facendo il giro del web

Procedimento

Per prima cosa, iniziamo a pulire i nostri funghi champignon. Per farlo nella maniera più corretta, ricordiamo che è questo l’ingrediente segreto per pulire efficacemente i funghi sporchi, senza farli annerire. Una volta puliti, possiamo tagliarli a pezzetti e versarli in una ciotola.

A questo in un pentolino, a fiamma bassa, mettiamo a riscaldare un filo d’olio extravergine di oliva ed uno spicchio d’aglio. Quando quest’ultimo inizierà a sfrigolare, versiamoci i funghi e lasciamo cuocere coprendo con un coperchio.

Dopo circa 5 minuti, aggiungiamo un pizzico di sale e pepe, e versiamo la cipolla di Tropea già tagliata a rondelle. Diamo una leggera spolverata di prezzemolo e, una volta amalgamato bene il tutto, aggiungiamo lo speck tagliato a strisce sottili.

Ora srotoliamo il rotolo di pasta sfoglia e, insieme alla carta forno, facciamolo aderire alla teglia.

Bucherelliamo il fondo della pasta con una forchetta e versiamo i funghi, la cipolla e lo speck appena cotti. Dopo di che, aggiungiamo la scamorza affumicata tagliata a dadini e spolveriamo la superficie con il Parmigiano Reggiano. Adesso, possiamo rigirare i bordi di pasta sfoglia avanzata ed irrorarli con un uovo precedentemente sbattuto. Per fare ciò basterà utilizzare un pennellino da cucina.

Per aggiungere un tocco di croccantezza in più, possiamo cospargere i bordi con dei semi di sesamo.

Quindi, è questa la torta salata dell'autunno che sta facendo il giro del web. Ora non ci resta che infornare a 210 gradi per circa 40 minuti, fin quando la superficie non sarà ben dorata. Una volta tolta dal forno, lasciamola intiepidire per qualche minuto, così riusciremo a percepire bene e distintamente tutti i sapori.