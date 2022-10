La stitichezza, o stipsi, è un problema che accomuna circa il 15% della popolazione e sarebbe maggiormente frequente nelle donne e negli anziani. Per contrastare questo disturbo, come ben sappiamo, potrebbe essere utile cambiare alimentazione (magari assumendo più fibre), effettuare regolare esercizio fisico, bere molta acqua e, ove necessario, utilizzare dei lassativi.

Diversi tipi di lassativi

I lassativi sono sostanze, facilmente acquistabili nei supermercati, farmacie ed erboristerie, che favoriscono l’espulsione delle feci. In base al loro utilizzo, in genere si distinguono lubrificanti, stimolanti, lassativi osmotici oppure i cosiddetti lassativi di massa.

In quest’ultimo gruppo rientra una sostanza poco conosciuta ma che potrebbe essere un vero toccasana per la stitichezza. Stiamo parlando dell’agar, una sostanza di natura polisaccaridica, dalla consistenza densa e vischiosa, ricavata da alcune specie di alghe rosse marine (Geliciacee). Nelle prossime righe cercheremo di capire meglio di cosa si tratta e quali potrebbero essere i benefici e le controindicazioni del suo utilizzo.

Un lassativo naturale contro la stitichezza che andrebbe usato con prudenza

L’agar è quindi una sostanza simile alla cellulosa, costituita per il 70% da agarosio e per il 30% da agaropectina. Essa viene utilizzata in vari campi poiché, in soluzione acquosa, forma un gel commestibile dal sapore gradevole. Infatti, trova ampio utilizzo in campo alimentare come addensante, stabilizzante o conservante. Oppure in batteriologia, dove si utilizza come solidificante per la coltura dei microrganismi.

L’utilizzo principale dell’agar, però, si ha in campo farmaceutico, dove si impiega, appunto, come lassativo. In pratica, questa sostanza sarebbe in grado far arrivare più acqua all’intestino, agevolando, così, un aumento del volume delle feci. Tale meccanismo aiuta a normalizzare il transito intestinale e la consistenza delle feci, favorendo l’attivazione della peristalsi. La consistenza più morbida e l’aumento di volume, in questo modo, facilitano l’espulsione delle feci e un alleviamento dei sintomi legati alla stitichezza.

Possibili effetti collaterali e controindicazioni

Assunto sotto forma di polvere, fiocchi o barrette da sciogliere, l’agar è quindi un lassativo naturale contro la stitichezza. Solitamente ben tollerato dall’organismo, esso non dovrebbe comportare effetti collaterali. Tuttavia, come per ogni altro farmaco o integratore, un suo utilizzo erroneo o eccessivo potrebbe comportare una serie di conseguenze. Infatti, in base alla sensibilità di ogni singolo individuo, potrebbero manifestarsi, a livello intestinale, dei problemi nell’assorbimento di vitamine e sali minerali. Inoltre, potrebbe esserci un eccessivo aumento del volume delle feci, con conseguenti episodi di diarrea o costipazione.

In caso di utilizzo, quindi, sarebbe opportuno non eccedere e di rispettare le dosi consigliate dal proprio medico. Infine, si consiglia di sospendere l’uso di alcolici perché potrebbero entrare in contrasto con l’agar e provocare uno stato di eccessiva disidratazione.

