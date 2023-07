Spiagge tropicali tra le cime delle Alpi, un angolo dal fascino caraibico a un’ora da Milano

Spiagge tropicali tra le cime delle Alpi a Brissago-Acp, CC BY 3.0, attraverso Wikimedia Commons

Sembra incredibile che ci siano spiagge di palme tra le montagne alpine. Eppure esistono e sono anche a portata di mano. Andiamo a scoprire dove.

Come immaginiamo una vacanza su una spiaggia tropicale? Mare cristallino, sabbia finissima e palme da cocco. Samoa o Polinesia, Caraibi o Maldive sono destinazioni paradisiache ma non proprio a portata di mano. Se desideriamo una vacanza da sogno con un piccolo budget, possiamo cercare alternative altrettanto interessanti senza andare in capo al Mondo. Ci sono spiagge tropicali tra le cime alpine, un angolo di paradiso assolutamente da scoprire.

Un microclima eccezionale

Siamo a Brissago, sul versante svizzero del Lago Maggiore, a un’ora e mezza circa da Milano. È un borgo sospeso sul lago e abbarbicato al pendio della montagna, situato in un’area geografica che gode di un microclima eccezionale. Qui la particolare morfologia del territorio ha generato una zona molto calda caratterizzata da clima subtropicale.

In un’area geograficamente ristretta c’è un dislivello notevole. Si va dai 200 metri sul livello del mare del lago, ai 2.200 metri di altitudine del Monte Ghiridone. L’effetto protettivo della montagna e la presenza del lago, che accumula calore durante l’estate e lo restituisce in inverno, creano delle condizioni climatiche eccezionali, da regione tropicale. Il che permette la coltivazione di specie che di solito non si trovano sulle montagne. Palme, eucalipti, fynbos, araucarie e agavi sono di casa a Brissago.

Le isole di Brissago

Il maggior numero delle specie botaniche, circa 2.000, vive sulle isole di Brissago, nel Lago Maggiore, di fronte al borgo che porta lo stesso nome. Ci sono piante del bacino del Mediterraneo, ma anche specie provenienti da zone subtropicali umide dell’Africa, dell’America e dell’Australia, che hanno trovato qui il loro habitat. Vi prosperano piante particolari come il copihue, il fiore nazionale del Cile, e vi svettano palme maestose, vi crescono l’artiglio del diavolo e le enormi querce da sughero.

Percorrere i sentieri tra la vegetazione permette un’immersione totale in un’atmosfera tipicamente tropicale. Delle due isole, l’isola di San Pancrazio e l’isola di Sant’Apollinare, solo la prima, e la più grande, è aperta al pubblico. Si può raggiungere in battello. Da Ascona si impiegano 15 minuti appena.

Spiagge tropicali tra le cime montuose

Ci sono tante spiagge balneabili lungo il lago, alcune a pagamento ma altre a ingresso libero. Ce ne sono di particolarmente adatte per le famiglie, ampie e spaziose con parchi giochi per i bambini. Altre sono angolini meno frequentati e più adatti a chi cerca intimità e riservatezza.

I borghi sul lago sono degli autentici gioielli. Brissago, con i suoi stretti vicoli che conducono al lago e che scoprono panorami incantevoli. Ronco, il borgo medioevale sopra Ascona, con le case strette l’una contro l’altra e scorci mozzafiato. Infine, l’elegante Ascona, la patria di elezione di numerosi artisti che l’hanno amata per il suo fascino e per le sue bellezze naturali.