3 panini con salmone ma anche pomodoro e ingredienti freschi perfetti per l’estate

Tra i cibi più apprezzati dell’estate troviamo i panini. Perfetti per un pranzo veloce ma anche, tagliati a pezzi, come aperitivo o come spuntino in spiaggia o montagna. Oggi se ne vedranno tre tipi diversi, ottimi spunti per realizzare qualcosa di diverso dal solito.

Panini e insalate sono i prodotti più apprezzati durante il periodo estivo. Freschi e veloci da preparare, sono una vera goduria ricca di gusto e sapore. Le insalate possono essere preparate in decine di modi diversi, così come i panini. Oggi ci si concentrerà proprio su questi ultimi, da riempire di verdure e altri ingredienti dell’estate. Il primo panino che si vedrà è realizzato con ricotta, melanzane e un filo di olio EVO. Il secondo un classico con pomodoro, mozzarella di bufala e radicchio e il terzo con salmone affumicato, insalata e avocado. Ci si potrà sbizzarrire in moltissimi modi diversi.

Uno dei nostri 3 panini con salmone

Il primo panino da provare in estate è quello realizzato con salmone affumicato, insalata e avocado. Iniziamo la preparazione anzitutto tostando il pane. A piacere, lo si può anche lasciare al naturale. In questo caso, poi, non sarà necessario fare scaldare gli altri ingredienti.

Sistemare all’interno del pane il salmone affumicato a fette alternandolo all’insalata e all’avocado tagliato in pezzettini. Aggiungere un filo di olio EVO e un po’ di pepe.

Melanzane e ricotta

Per il secondo panino sarà bene fare scaldare le melanzane alla griglia o in una padella antiaderente con un filo di olio EVO. Fare tostare leggermente il pane in forno e procedere con la ricotta.

Quest’ultima andrà mescolata accuratamente e poi vi si dovrà aggiungere un pizzico di sale e di pepe per procedere. Spalmare la ricotta sul pane e aggiungere le melanzane tagliate a fette allungate. Condire con un filo d’olio EVO prima di incartarlo.

Pomodoro, mozzarella di bufala e radicchio

Per il terzo tra i panini perfetti per essere assaporati anche in spiaggia o in montagna troviamo una variante alla classica caprese. Infatti, al posto della mozzarella normale si utilizzerà la mozzarella di bufala e al posto dell’insalata verde il radicchio. Il radicchio, infatti, darà un gusto più amarognolo al nostro panino. Il procedimento è pressoché il medesimo illustrato in precedenza. Infatti, come per i casi precedenti, anche qui sarà possibile tostare il pane.

Da provare anche facendolo scaldare in un tostapane o nel forno dopo averlo preparato. Tutti questi panini potranno essere sfruttati anche per l’aperitivo, sarà sufficiente suddividerli a metà o in pezzi più piccoli e distribuirli su un vassoio pronto da servire in centro alla tavola. Ecco 3 panini con salmone e altri gustosi ingredienti provare subito.