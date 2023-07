7 tagli di carne poveri ma buoni, con un ottimo rapporto qualità prezzo al kg

La carne è un alimento prelibato e molto usato in cucina. Alcuni tagli costano meno di altri e sono comunque deliziosi. Eccone sette che scoprirai con piacere essere economici, nonostante i rincari al supermercato. Vediamo quali sono e come cucinarli.

A discapito degli aumenti dei prezzi, è difficile non aver della carne in casa. Che sia di manzo, pollo o maiale, è spesso al centro delle nostre ricette. Scrutando tra le file del supermercato o in macelleria, però, scopriremo che non tutti i tagli sono uguali. Non solo per forma e consistenza, ma anche e soprattutto per costo. Alcuni ci permettono di risparmiare, ma non per questo devono per forza risultare meno appetitosi. Se volessi conservare qualche soldino senza rinunciare a un buon piatto, dovresti provare uno di questi 7 tagli di carne poveri ma buoni. Li hai davanti agli occhi ogni volta che vai a fare la spesa, ma forse non li infili così spesso nel carrello.

Ecco 7 tagli di carne poveri ma buoni e come prepararli

Il costo di alcuni alimenti ha subito un aumento nell’ultimo periodo. Nonostante ciò, le sovracosce di pollo restano economiche e sottovalutate. È una carne leggera e semplice da cucinare, nonché ottima se cotta in padella. Ancora più a buon mercato sono probabilmente le ali di pollo, da divorare con le mani. Provale nella friggitrice ad aria, diventeranno dorate e croccanti. Restando in tema di pasti frugali, non possiamo escludere nemmeno le rigaglie. Un tempo protagoniste delle cene delle famiglie povere, sono squisite con le fettuccine.

Anche del bovino vi sono parti prelibate che riducono il costo totale della spesa. Una di queste è il cuore; per cucinarlo è importante rispettare i tempi di cottura, altrimenti diventa gommoso. Ti consigliamo di farlo in padella, a temperatura media. Alla portata di molti è poi la lingua di vitello: rosolala in padella, con un buon soffritto. Dopodiché sfumala con un goccio di vino per completare il piatto.

Infine, vietato scordarsi del maiale. Ad attirare l’attenzione qui è la coppa. Chiamata anche capocollo, è perfetta per uno spezzatino dalla lunga cottura. A questa si aggiungono le costine, poco costose e onnipresenti in pub e ristoranti. Marinate o con la polenta danno il meglio sulla tavola.

Per scongelare la carne in 5 minuti prova questo trucchetto

Quando conserviamo la carne, di solito la riponiamo in freezer. Nel momento in cui vogliamo utilizzarla, però, dobbiamo aspettare ore che scongeli. Per fortuna, con un metodo astuto potremmo risparmiare un sacco di tempo. Attuarlo è semplicissimo: si parte inserendo la bistecca (o la parte che intendiamo preparare) in un sacchetto di plastica sigillato.

In seguito, si capovolge una pentola nel lavandino e vi si posiziona sul fondo il pezzo di carne. Per finire, basterà appoggiare sopra un secondo tegame colmo d’acqua calda. Grazie al calore diffuso, in una manciata di minuti avremo a disposizione la nostra carne. Perfettamente scongelata e pronta per finire in padella.