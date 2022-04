Le famose pulizie primaverili si trasformeranno fra poco nelle altrettanto note pulizie di Pasqua. Preventive se tra domenica e lunedì ospiteremo parenti e amici. Ma, soprattutto correttive, proprio dopo le abbuffate, le tavolate e la baldoria finalmente ritrovata. Ecco che dobbiamo allora ingegnarci per trovare magari un detergente universale che possa andar bene per la maggior parte delle superfici. Sappiamo bene che in commercio ormai ci sono tantissimi prodotti, anche molto validi, ma i famosi trucchetti della nonna hanno sempre i loro fan. E, proprio di questi rimedi, andremo a trattare in questo articolo, dopo aver analizzato qui anche la pulizia dei vetri di casa.

Partiamo con lo sgrassatore probabilmente meno conosciuto

Le nostre Lettrici che si occupano delle faccende domestiche conosceranno sicuramente il “Tea Tree Oil”. Essenza che viene estratta da una pianta e che è particolarmente conosciuta per le sue virtù antibatteriche. Soprattutto in America e Canada, questo prodotto, unito al detersivo per piatti e all’alcol, è in grado di formare un detergente perfetto soprattutto per quelle superfici a rischio contaminazione. Ci riferiamo quindi ai tavoli, alle sedie, ma anche a tutte le superfici della cucina, potenzialmente ricettacolo di tantissimi germi. Ecco allora che per formare la nostra soluzione universale ci basteranno:

1 cucchiaio di detersivo liquido per piatti;

altrettanto alcol;

una decina di gocce di questo olio essenziale.

Inseriamo gli ingredienti in un contenitore con spruzzino e passiamo sulle superfici.

Sempre più italiani stanno usando questo eccezionale sgrassatore universale naturale per pulire tutti gli elettrodomestici di casa ma senza usare il solito aceto

Utilizzando sempre questo tipo di olio essenziale, andremo adesso a creare uno sgrassatore ideale per tutte quelle superfici che vengano a contatto con gli alimenti. Parliamo quindi di frigorifero, piano cottura del gas, forno normale e microonde e lavello stesso della cucina. Uno sgrassatore che prepareremo con:

sempre una decina di gocce di olio essenziale;

sempre 1 cucchiaio di detersivo per piatti;

1 cucchiaio di bicarbonato;

mezzo litro di acqua distillata.

Unire i prodotti

Uniamo tutti i componenti, inseriamoli sempre in un dosatore con tanto di spruzzino e spariamo sulle superfici da lavare. Aspettiamo però qualche minuto perché la soluzione agisca con successo. Sempre più italiani stanno usando questo sgrassatore che vanta uno degli oli essenziali più efficaci in assoluto. E, a proposito di pulizie alternative, ecco l’approfondimento per i nostri Lettori.

