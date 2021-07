A volte cerchiamo altrove posti dove trascorrere una vacanza da sogno, quando poi l’Italia è ricca di posti belli. Che ci piaccia il mare o la montagna o il lago, da nord a sud troviamo località favolose, dove trascorrere vacanze indimenticabili.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa vi parleremo di Mirto, una piccola frazione del Comune di Crosia. Questa località calabrese, sita in provincia di Cosenza, è davvero una perla. Poco conosciuta, è invece il posto ideale dove trascorrere vacanze da sogno, sia per i single che per le famiglie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Spiagge bianche e mare verde smeraldo in questa località da sogno del Sud Italia

La frazione di Mirto è una nota località costiera del versante ionico cosentino, situata alle pendici della Sila. Questo posto incantevole è stato premiato più volte con la Bandiera verde, titolo assegnato dai pediatri italiani alle spiagge più adatte a famiglie con bambini.

E nel 2015 con la Bandiera blu, l’autorevole riconoscimento europeo assegnato dalla FEE (fondazione per l’educazione ambientale).

Il litorale di Mirto è caratterizzato da un’ampia spiaggia formata da sabbia chiara, e, in alcuni punti, ciottoli e rocce, con acqua cristallina di colore verde smeraldo.

Il fondale è molto bello e offre, agli amanti delle immersioni subacquee e dello snorkeling, spettacoli meravigliosi.

Caratteristica peculiare di questa località è che, pur essendo affollata in estate, non è mai sovraffollata. È piacevole quindi frequentare il posto in qualsiasi periodo della stagione estiva, perché non lo si trova mai strapieno.

Ma oltre al mare cristallino vi è di più!

Come ogni paesino calabro, anche Mirto – Crosia mantiene le sue tradizioni culinarie. Piatti tipici del posto sono:

a) la “carna salata”, piatto composto da pancetta, costole e cotica di maiale. Ingredienti che tagliati a pezzi vengono poi salati, cosparsi di peperoncino in polvere e aromi, e conservati in vasi di terracotta.

b) i “maccaruni a ferrietti” che sarebbero dei fusilli fatti a mano.

E ovviamente in Calabria non possono mancare gli insaccati, come soppressata e capicollo.

Così come, essendo Mirto una località di mare, non possono mancare piatti a base di pesce.

Con le sue spiagge bianche e mare verde smeraldo, in questa località da sogno del Sud Italia, troviamo veramente tutto per trascorrere una vacanza indimenticabile.