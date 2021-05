L’estate è ormai alle porte e con l’arrivo della nuova stagione cresce la voglia di andare in vacanza. Quest’anno poi come non mai!

L’estate 2021 sarà l’estate in cui torneremo a viaggiare e in cui finalmente potremo andare in vacanza.

Con l’avanzare della campagna vaccinale e la bella stagione che contrasta i virus, è quasi certo ormai che si potrà andare al mare.

Il nostro è davvero il Paese delle meraviglie! Da Nord a Sud troviamo posti fantastici. Non c’è bisogno di volare lontano per godere di coste incontaminate, mare cristallino e panorami mozzafiato.

È considerata la Portofino del Sud con le sue coste incontaminate, un mare cristallino e panorami mozzafiato

La Costiera cilentana ha tante meraviglie da offrirci. Scario può essere annoverata senza dubbio tra i suoi gioielli.

Questo è un piccolo borgo marinaro facente parte del comune di San Giovanni a Piro, affacciato sul meraviglioso Golfo di Policastro.

Un luogo dove poter ammirare una natura rigogliosa, un mare trasparente ed incontaminato, nonché la classica ospitalità campana, in grado di far sentire chiunque a casa propria.

Scario è da sempre considerata la Portofino del Sud, con le sue coste incontaminate, un mare cristallino e panorami mozzafiato.

Andiamo a conoscere più da vicino questa meraviglia del Cilento

Meta turistica di rilievo per la qualità delle sue acque, Scario rappresenta ancora un paradiso incontaminato.

Per dare una idea di quanto questa terra sia incontaminata, basta pensare che le principali spiagge possono essere raggiunte solo via mare.

Sono tutte incantevoli e fanno parte dell’area protetta degli Infreschi e della Costa della Masseta.

La spiaggia dei Gabbiani

Tra le più conosciute vi è sicuramente la spiaggia dei Gabbiani ove è possibile ammirare una acqua completamente trasparente, piena di pesci che ci nuoteranno accanto. Essendo una spiaggia di sassi, è consigliabile portarsi dietro calzature idonee.

Quello che non tutti sanno è che questa piccola spiaggia ha anche una parte cosiddetta “segreta”.

Basta infatti superare via mare la scogliera per raggiungere una parte di spiaggia che non tutti conoscono, separata dal resto, dove è possibile godere di acque caraibiche e vivere una esperienza a dir poco meravigliosa.

Ma sono tante le spiagge da ammirare in questo paradiso

Altra spiaggia magnifica è quella denominata dei Francesi

Questa è sicuramente più sabbiosa per certi tratti rispetto alla precedente. Qui oltre a godere di un mare cristallino e di una natura incontaminata, vi è anche la possibilità di godere di un breve ristoro, tra gli alberi che riparano dalla calura offrendoci così la possibilità di sostare sul posto una volta raggiunto via mare.

Quali le altre spiagge di Scario?

Sono tante le spiaggette che possiamo visitare in questa meravigliosa località. Tra le tante spiagge possiamo citare la Sciabica e la Resima.

Ma oltre alle spiagge, alla costa ricca di grotte e cale, al mare cristallino, Scario è una località che offre tanto ai suoi turisti.

Sarà quindi piacevolissimo trascorrervi dei giorni in questo posto.

In questo fantastico borgo marinaro durante il giorno oltre a godere del mare, c’è tanto da visitare!

Per poi la sera godere di un lungomare incantevole, ove oltre ad una piacevole sarà possibile gustare un aperitivo serale tra piccoli locali e negozi tipici.

Approfondimento

