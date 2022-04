Continuano a essere erogate le misure a sostegno della famiglia, dopo il potenziamento introdotto dal Decreto Sostegni bis ai buoni spesa in periodo di pandemia. Per farlo erano stati erogati ai Comuni dei fondi aggiuntivi per fare in modo che i nuclei familiari potessero ottenere un importo più alto. Nonostante quelli denominati “Buoni spesa Covid” siano ormai esauriti, i Comuni continuano a distribuire quelli classici. Alle famiglie in difficoltà economica. E anche se molti stanno parlando di Bonus Pasqua, è bene sapere che non esiste un tale beneficio. Spetta un Bonus spesa fino a 800 euro, che sarà erogato nel periodo di Pasqua, ma si tratta dei normali buoni spesa.

Bonus Pasqua, cosa c’è di vero?

Non esiste un Bonus Pasqua, ma ad aprile 2022 ci saranno i classici buoni spesa che sono sempre stati distribuiti. Da prima della pandemia. Ed è proprio per questo motivo che non è possibile richiedere il Bonus Pasqua 2022. Perchè non esiste. Si tratta di un beneficio, come abbiamo detto, che erogato dai diversi Comuni. E ognuno ha un bando e requisiti differenti. Fermo restando il fatto che ad accomunare tutte le erogazioni è la difficoltà economica della famiglia.

Spetta un Bonus spesa fino a 800 euro alle famiglie per Pasqua ecco come si richiede e a chi

Premettiamo subito che l’importo del Bonus dipende dai componenti del nucleo familiare. In alcuni Comuni per un nucleo familiare composto da 3 persone viene erogato un buono da 800 euro mentre in altri solo da 600. L’importo che si andrà a ricevere, quindi, dipende anche da quello che prevede il bando comunale.

Se si vogliono ricevere i buoni spesa ad aprile, in ogni caso, bisogna fare in fretta e presentare, se il Comune lo prevede, il modulo di richiesta. Anche se, come abbiamo detto, i requisiti variano da luogo a luogo, determinante è l’ISEE familiare. Visto che si tratta di un sussidio destinato alle famiglie disagiate. Per prima cosa, quindi, è necessario essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità (2022).

I buoni spesa possono essere utilizzati per acquistare generi alimentari di prima necessità e farmaci. Possono essere spesi, poi, solo in negozi che aderiscono all’iniziativa e che il Comune, solitamente, elenca nel proprio sito web. Per sapere, quindi, se è possibile richiedere il beneficio è necessario visitare il sito web del proprio Comune di residenza cercando la pagina dedicata. Una volta verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti, poi, sarà possibile inviare domanda.

