Leggere i dati e le statistiche che riguardano lo stress in Italia è simile a un bollettino di guerra. Se fino a due anni fa risultavano più o meno stressati 7 italiani adulti su 10, la media è salita ancora. Secondo una recente indagine fatta direttamente tra la gente, addirittura il 90% degli intervistati si dichiarerebbe stressato. Cifre che diventano ancora più significanti e tragiche, quando ansia e stress sfociano nell’esaurimento nervoso. Anche qui i dati sono saliti clamorosamente, passando dal 18 al 25% degli italiani. E, purtroppo, non tutti starebbero seguendo le cure specifiche, ascoltando il prezioso consiglio dei medici e rimettendosi in salute. Lo stress può essere un tale nemico della nostra salute che gli scienziati l’hanno recentemente definito addirittura “un’epidemia”. Andiamo allora a consigliare ai nostri Lettori dei rimedi che potrebbero, grazie all’esperienza della scienza, aiutarci contro l’ansia.

Purtroppo, si parla tanto in questi giorni anche di primati e sconfitte a livello internazionale. Dallo sport all’economia, passando per il turismo e la cucina. Secondo gli psicologi italiani, addirittura 6 italiani su 10 soffrirebbero di stress da lavoro. Cifre anche in questo caso aumentate a causa delle difficoltà incontrate negli ultimi 24 mesi e che hanno cambiato la vita di molti. Proprio in tema di stress lavorativo, saremmo purtroppo in cima alla classifica dei più ansiosi d’Europa. Come ricorda l’OMS in questo studio, lo stress negli ultimi mesi avrebbe colpito tanto anche i nostri figli. Per questo diventa ancora più importante la presenza fisica e psicologica dei genitori.

Se stress e ansia ci mettono in difficoltà quotidianamente, potremmo metterli ko con 1 vitamina e questi 3 minerali alleati del benessere

Ricordano sempre medici e specialisti che quando ansia e stress sono all’inizio, dovremmo intervenire immediatamente. Non trovarci poi sulla soglia della depressione e dell’esaurimento nervoso senza aver provato a contrastare questa malattia. Proprio nell’ottica di cercare degli alleati per la nostra salute, ecco che la scienza consiglierebbe la vitamina B. Importante perché coinvolta nella sintesi della serotonina, il famosissimo ormone che migliora l’umore e promuove il benessere. Contrastando proprio lo stress e quel senso negativo che potrebbe pervaderci. Se stress e ansia ci mettono in difficoltà quotidianamente, potremmo ricorrere anche a magnesio, potassio e zinco, che agirebbero in maniera positiva sulla tensione muscolare, aiutando anche il cervello. Ricordiamo comunque che qualsiasi tipo di integratore, qualsiasi minerale qualsiasi vitamina vanno presi sempre col consulto del medico o del farmacista di fiducia.

