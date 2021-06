Le strategie di marketing sono ormai all’ordine del giorno. Nella nostra vita quotidiana, infatti, senza saperlo, ci ritroviamo di fronte ad esse. Questo è evidente quando stiamo guardando una pubblicità che ci vuole vendere un prodotto. Ma diventa meno chiaro nei supermercati o, per esempio, nei negozi di abbigliamento. Chiariamo subito che non c’è nulla di male e che non si tratta di inganni o truffe. Queste tecniche si basano su una scienza e su degli studi ed è normalissimo che esistano e che vengano sfruttate. Ma è anche giusto conoscerle per capire cosa accade di fronte ai nostri occhi.

I trucchi di cui pochissimi erano a conoscenza che i negozi usano per farci spendere di più senza rendercene conto

Per farci comprare in modo più impulsivo, i negozi di abbigliamento usano alcune strategie. La prima si basa sulla nostalgia. Con canzoni, colori e arredamento, infatti, il negozio tende a creare un senso di mancanza e nostalgia che tocchi la nostra emotività, in modo tale da spingerci a comprare di più. Altra tecnica si basa sull’idea di esclusività. Nei negozi, spesso, i vestiti vengono cambiati ogni settimana o 10 giorni. Questo fa pensare al cliente che non sarà possibile avere quella giacca o quel pantalone se non lo si compra immediatamente. E quindi si preferisce prenderlo subito, per non perdere l’opportunità.

Altri segreti usati in questi casi

Inoltre, se ci facciamo caso, la disposizione degli abiti e dei capi in vendita cambia molto spesso. Questo darà l’impressione che gli abiti cambiano davvero spesso, mantenendo alta l’attenzione di chi va a comprare. Inoltre, a volte vediamo dei prezzi davvero alti per il negozio in cui siamo entrati. Questo accade perché, accostando a delle cifre alte dei prodotti con un prezzo normale, quest’ultimo ci sembrerà molto più economico e accessibile.

Dunque, ecco i trucchi di cui pochissimi erano a conoscenza che i negozi usano per farci spendere di più senza rendercene conto. Da oggi, sicuramente, saremo decisamente più consapevoli e sapremo esattamente cosa abbiamo di fronte.

