D’estate in molti preferiscono diminuire il consumo di dolci, mantenersi leggeri e consumare meno calorie. I dolci preferiti degli italiani in questo periodo sono le macedonie di frutta, il tiramisù alla frutta, il gelato e tutto ciò che è freddo e rinfrescante.

Se vogliamo preparare un dolce fresco e leggero però non dobbiamo per forza rinunciare al gusto, ecco perché oggi vedremo come si prepara il dolce al cucchiaio dell’estate con solo due ingredienti e un’esplosione di gusto senza troppe calorie.

Un classico della tradizione in una versione più leggera

Un grande classico dolce estivo per molti italiani è l’affogato al cioccolato. Dolce al cucchiaio semplice ma gustosissimo, l’affogato al cioccolato è perfetto per chi vuole un dessert fresco e nutriente senza troppe calorie. Questo dolce tipico unisce consistenze e temperature diverse per un effetto sorpresa che tutti amano.

Per preparare un affogato tradizionalmente si usa del gelato cremoso e una crema al cioccolato che si prepara con l’aggiunta di tuorli d’uovo e panna. Noi però vogliamo proporre una versione estiva solamente a base di gelato al latte e cioccolato per limitare le calorie e la pesantezza di questo dolce.

Ecco come si prepara il dolce al cucchiaio dell’estate con solo due ingredienti e un’esplosione di gusto senza troppe calorie

Per iniziare avremo bisogno di preparare la crema di cioccolato in cui affogheremo il gelato. Possiamo mettere 50 grammi di cioccolato a fondere a bagnomaria e aggiungere del latte e del cacao. In questo modo otteniamo una cioccolata calda rafforzata che non si solidificherà a contatto col freddo gelato. Se vorremo potremo aggiungere della cannella.

Ora possiamo mettere il nostro gelato al latte in un bicchiere alto e lasciare cadere la crema al cioccolato.

Ora possiamo decorare come preferiamo et voilà, il nostro affogato al cioccolato è pronto per lasciare tutti a bocca aperta!