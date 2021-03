Si avvicina la dichiarazione annuale dei redditi 730/2021 e Redditi PF 2021. Ci sono molte spese sanitarie da considerare e che permettono un rimborso o uno sconto sulle tasse da pagare. In particolare, le spese sanitarie per disabili e Legge 104 interamente deducibili nel 730/2021 o Redditi PF 2021. Esaminiamo tutta la normativa e tutte le novità in materia nel 2021.

Spese sanitarie per disabili e Legge 104 deducibili interamente nel 730/2021

In linea generale, le spese sanitarie per disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per l’assistenza al disabile con handicap grave (Legge 104), menomazioni o invalidità permanente. Inoltre, sono interamente deducibili le spese mediche per acquisto di medicinali o prestazioni rese da un medico generico.

Sono considerate persone con disabilità coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della Legge 104 e anche le persone che hanno il riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra e di lavoro. In questo secondo caso, occorre accertare la permanente o grave invalidità come riporta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 del 23 settembre 2016.

Inoltre, le spese sanitarie per persone con disabilità e Legge 104 possono essere deducibili dagli eredi, nel caso di una persona deceduta. Ma solo se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Infatti, ogni erede beneficia della quota di partecipazione alla spesa sostenuta effettivamente.

Le spese sanitarie deducibili

Ecco le spese sanitarie per disabili e Legge 104 deducibili interamente nel 730/2021. Ad esempio, sono deducibili le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali, prestazioni mediche generiche, eccetera. Inoltre, si possono detrarre anche quelle per assistenza specifica, in particolare:

a) prestazione di personale con qualifica professionale addetto all’assistenza;

b) assistenza riabilitativa e infermieristica;

c) prestazione di personale con qualifica di educatore personale addetto alla terapia e attività di animazione.

Tra le spese sanitare deducibili sono inserite anche le attività di musicoterapia e ippoterapia. La deducibilità è ammessa solo se sono prescritte da un medico che attesti la necessità terapeutica.

La normativa chiarisce che le spese sono deducibile anche se sostenute da un familiare disabile a carico fiscalmente. È possibile consultare qui l’elenco delle spese sanitarie per disabili pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Le spese sanitarie, per avere diritto alla deduzione, devono essere opportunamente comprovate con documento (fattura e scontrino). Il documento di spesa deve indicare la figura professionale che ha eseguito l’assistenza. Inoltre, deve essere indicato colui che ha sostenuto le spese.