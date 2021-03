La TARI si paga per il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile. Quindi, la pagano sia i proprietari di case o l’inquilino in affitto che detiene l’immobile. SI paga sulla pima e seconda casa. La richiesta pervenuta agli Esperti di ProiezionidiBorsa è se la TARI sulla seconda casa si paga con lo sconto. La TARI sulla seconda casa in alcuni casi permette effettivamente di avere un forte sconto.

Il dubbio che tutti si pongono è che, non abitandoci, possano essere esentati. Purtroppo, non è così. Questa tassa sui rifiuti si paga sempre e ha il compito di finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma andiamo per gradi e verifichiamo in quali casi si può ottenere l’esenzione della TARI.

TARI sulla seconda casa si paga con lo sconto?

LA TARI è una tassa sui rifiuti, ma è considerata dai cittadini eccessiva e ingiusta in alcuni casi, ad esempio nelle seconde case, che il più delle volte sono abitate solo nei periodi estivi e nelle festività.

La normativa prevede che non si paghi la TARI nel caso di case inabitabili o inagibili. Per poter ottenere l’esenzione l’immobile non utilizzabile deve essere verificabile in modo oggettivo. Ad esempio, un immobile senza allacciamenti di luce e acqua è inutilizzabile.

Quindi, si è esenti dalla TARI nel caso di inagibilità della casa documentabile. Inoltre, bisogna inviare comunicazione al Comune di appartenenza.

Casa inabitabile o inagibile

Da non confondere con la casa non abitata con contratti di utenze attivi, in questo caso l’esenzione non spetta e bisogna pagare la TARI. Per la casa inabitabile o inagibile, si può ottenere anche una riduzione dell’IMU del 50%.

Da precisare che nei regolamenti comunali, relativi al pagamento municipale della tassa sui rifiuti, sono previste delle riduzioni per alleggerire il carico fiscale sulle seconde case. Si consiglia di informarsi all’ufficio tributi del Comune dove è ubicato l’immobile, in quanto ogni Comune ha delle proprie regole e modulistica.