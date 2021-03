Chi lo ha provato sa quanto sia insidioso rimuoverla da un tessuto, in particolare rivestimenti di sedie e divani. Ma anche se cade su una camicia, una gonna, un pantalone, una tovaglia, rimuovere la cera è un’impresa impossibile senza seguire particolari accortezze. In questo articolo vogliamo suggerire alcune semplici modalità per rimuovere la cera da qualsiasi superficie. Ecco trovato il segreto per rimuovere con successo questa fastidiosa macchia da un tessuto, in particolare rivestimenti di sedie e divani.

Rimuovere il prodotto quando è caldo è un errore

Quando la cera calda cade su un tessuto, il primo gesto spontaneo è di strofinarla, magari usando l’acqua. E dopo avere constatato l’insuccesso, si cerca di grattarla via, facendo un errore dopo l’altro. Nel primo caso la cera non viene rimossa, nel secondo caso si rischia di creare delle lacerazioni al tessuto. Ci sono varie e semplici soluzioni che permettono di rimuovere una macchia di cera da qualsiasi tessuto senza danneggiarlo e senza utilizzare prodotti detergenti, detersivi e quant’altro.

Il primo metodo è quello di immergere la parte del tessuto macchiato in un pentolino di acqua bollente. Lasciarlo in ammollo per 15 minuti e poi rimuovere la cera che nel frattempo dovrebbe essersi sciolta. Dopo di che si lava normalmente il capo.

Trovato il segreto per rimuovere con successo questa fastidiosa macchia da un tessuto, in particolare rivestimenti di sedie e divani

In alternativa, sempre utilizzando una fonte di calore, ci si può servire di un ferro da stiro. Si mette un foglio dei sacchetti di carta usati per il pane, sulla parte del tessuto macchiato dalla cera. Poi si appoggia la piastra calda del ferro da stiro sulla carta da pane e si attende che la cera si attacchi alla carta. Seguendo sempre questo metodo in alternativa al ferro si può utilizzare il phon e un pezzetto ci carta velina appoggiata sulla macchia di cera. Si aziona il phon alla massima potenza e si attende che la cera si stacchi.

Questi due ultimi metodi sono molto utili in caso di tessuti che non possono essere immersi in acqua, come i rivestimenti delle sedie o dei divani.

