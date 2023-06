È nelle Marche questa paradisiaca spiaggia incontaminata con mare turchese e trasparente e circondata dalle ginestre in fiore

Si trova a pochi chilometri da Pesaro questo borgo marchigiano a ridosso del mare azzurro, con spiagge selvagge e tranquille. Eletto tra i borghi più belli d’Italia e tra le spiagge più belle d’Europa, scopriamo di quale incantevole luogo si tratta

L’Italia è pieni di borghi unici al Mondo, che spesso ci invidiano, e che bisognerebbe vedere almeno una volta nella vita. Alcuni sono immersi tra le valli e catene montuose, altri costeggiano laghi e fiumi spettacolari, o sono a ridosso del mare, circondati da panorami idilliaci. Sarebbero una meta ideale per i nostri viaggi, gite e fine settimana, basterebbe solo decidere in quale regione dirigerci. Anche i più famosi poeti della Nazione hanno notato la straordinaria bellezza dei paesi italiani, tanto da dedicargli dei versi. Ad Aci Trezza, a Catania, fu ambientato il romanzo di Giovanni Verga, I Malavoglia, mentre i cipressi della maremma toscana ispirarono l’ode di Giosuè Carducci. Eugenio Montale, nei “Limoni”, parla anche della natura e paesaggi della Liguria, dove trascorreva le sue estati. Dante evoca, in alcuni versi dell’Inferno, una località situata in un promontorio e per questo ventosa.

È nelle Marche questa paradisiaca spiaggia incontaminata con mare turchese immersa nella pace assoluta

Dante cita il borgo di Focara, in un canto dell’Inferno ed anche del castello di Gradara, distante pochi chilometri, esortando a scoprirne “le gemme nascoste”. Luoghi meravigliosi vicino Pesaro e Urbino ricchi di storia, ma anche di panorami mozzafiato tutti da scoprire. L’insediamento sul promontorio di Focara ha origine romane, nei secoli successivi fu poi costruito il sistema difensivo e la chiesa di Sant’Andrea.

Oggi è possibile ammirare il suo campanile funzionante del 1200, proprio nel punto più alto del borgo. È proprio qui che si apre un belvedere da cartolina verso il mare e il Parco di San Bartolo, che lascerà letteralmente senza fiato. Fiorenzuola di Focara è tra i borghi più belli d’Italia nel Parco naturale regionale dove la Natura regna sovrana, per godersi la pace dei sensi. In questo silenzioso e tranquillo luogo troveremo una riva dorata e acque limpide, poco battute dai turisti. È nelle Marche questa paradisiaca spiaggia incontaminata con mare turchese, dove il paesaggio è decisamente suggestivo. Talmente incantevole che “The Guardian” l’ha inclusa nella lista delle spiagge più belle d’Europa. La spiaggia è estesa e il mare trasparente con fondali sabbiosi, una meta ideale dove rilassarsi circondati da una distesa di ginestre.

Come arrivare alla spiaggia

Arrivare in questa favolosa spiaggia è abbastanza semplice, poco distante da Pesaro città, Riccione e Rimini, basterà percorrere l’autostrada A14. Se scegliamo il treno, potremo scendere a Pesaro e poi prendere dei comodi autobus. Una volta arrivati a Fiorenzuola addentriamoci tra le varie stradine che conducono alla spiaggia o tramite quella asfaltata. Armiamoci di scarpe comode ed evitiamo le ore più calde per percorrere i sentieri, ricordando di portare con noi bevande fresche e qualche stuzzichino.