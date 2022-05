Le vacanze si avvicinano sempre più e le offerte sui treni ad alta velocità diventano ancora più convenienti. Fino al 50% di sconto sui biglietti delle 2 compagnie ferroviarie: Italo e Trenitalia. Per approfittare della promozione, basta inserire i codici sconto relativi all’interno dei campi appositi. Sebbene, la coincidenza con la data di pubblicazione e di scadenza, nel concreto le 2 offerte sono davvero diverse.

Tutti i vantaggi

Partiamo dalla promozione di Italo. Il vettore privato di treni ad alta velocità offre dal 30% al 50% di sconto su tantissimi biglietti e per tutte le destinazioni raggiungibili. In 500.000 potranno approfittare dell’iniziativa, se utilizzata in tempo e prima degli altri. È valida solo fino alle ore 18 di lunedì 30 maggio 2022. Gli ambienti selezionabili con le tariffe scontate sono Smart e Prima. Al di là del limite della disponibilità dei posti, il prezzo ridotto è valido solo sulle soluzioni entro un dato periodo di viaggio. Pertanto, gli sconti si applicano sui treni che viaggiano dal 3 giugno in poi. Per scoprire se l’offerta è utilizzabile sul biglietto scelto, si dovrebbe verificare la presenza della tariffa economica “Low Cost”.

Trenitalia, dal canto suo, offre uno sconto importante del 30% su tutti i treni ad alta velocità, ossia “Le Frecce”. L’offerta si applica solo sulle soluzioni in tariffa Super Economy. Se quest’ultima non è disponibile, non sarà possibile utilizzare il codice promozionale sul biglietto selezionato. La data di scadenza per la fine della promozione è fissata per le ore 15 di lunedì 30 maggio 2022. Come nel caso dell’offerta di Italo, è presente un periodo di viaggio entro il quale l’offerta è disponibile. Questo va dal 4 giugno al 31 agosto 2022.

Dal 30% al 50% di sconto su Italo e Trenitalia grazie a questi imperdibili codici promozionali

Ciascuna offerta ha il suo codice promozionale dedicato. Nel caso dell’iniziativa di Italo, questo è “GITA”, da inserire in fase di ricerca dei biglietti nell’apposito campo. Per Trenitalia il codice da digitare in fase di prenotazione, nella pagina dei dati dei viaggiatori, è “ABBRACCIO22”.

Trovato il modo per risparmiare sul viaggio, è arrivato il momento di cercare una sistemazione economica. La buona notizia è che bastano 3 passaggi per trovare quella dal prezzo migliore, proteggendosi da qualunque tipo di truffa.

Lettura consigliata

Attenzione al bagaglio a mano prima di prenotare un volo low cost, le penali sono salatissime