Spazzole e pettini per capelli: è disgustoso quello che puoi trovarci sopra! Ecco come disinfettare e pulire tutto

Alleati di una chioma perfetta, la spazzola e il pettine sono strumenti essenziali per la cura dei capelli. Con l’uso e il tempo, però, si trasformano, inevitabilmente, in un ricettacolo di sporco, germi e batteri. Quindi, come fare a pulirli in modo facile ed efficace.

Li usiamo ogni giorno e ogni giorno depositiamo nelle setole di spazzole e pettini non solo i capelli, ma anche cellule morte del cuoio capelluto, forfora, sebo e residui di prodotti come shampoo, gel e lacca. A questi bisogna aggiungere la polvere e altri residui di sporco. Per tutti questi motivi, sarà opportuno provvedere alla pulizia periodica di spazzole e pettini per capelli.

Pulizia ordinaria: per ridurre la formazione dello sporco

Strofinare le setole con uno spazzolino da denti farà in modo di rimuovere i capelli rimasti incastrati sulla spazzola. Per pulire in modo più profondo, ma sempre in pochi minuti, il bicarbonato di sodio è perfetto, basta versare un po’ di prodotto direttamente sulla spazzola e strofinare con le setole di un’altra spazzola per eliminare sporco e residui di bicarbonato. Ricordiamo che il bicarbonato di sodio non ha poteri disinfettanti, ma ha il compito, in questo caso, di facilitare l’eliminazione di sporco, polvere e residui dagli oggetti. Per un risultato più efficace. Diluire in acqua calda circa due cucchiai di bicarbonato. Poi, lasciare in ammollo per mezz’ora, sia la spazzola che il pettine. Infine, aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale per eliminare cattivi odori. Successivamente, sciacquare e asciugare con un panno.

Spazzole e pettini per capelli: i rimedi più in voga sul web

Tra i migliori rimedi per la pulizia delle spazzole, non può mancare l’aceto bianco. Un ingrediente favoloso in casa, soprattutto per pulire elettrodomestici, vetri e pavimenti (se usato in modo giusto). Per spazzole e pettini, il segreto è l’ammollo in acqua calda e aceto bianco (mescolati in parti uguali). Un vero asso nella manica per eliminare residui di shampoo, olii o sebo.

Mai provato il sapone di Marsiglia? Per molti internauti è la “manna dal cielo” per avere sempre spazzole e pettini come nuovi. In questo caso, si consiglia di inserire un po’ di scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella, versare dell’acqua tiepida e mettere in ammollo le spazzole. Lasciarle in acqua circa un’ora, prima di sciacquare e asciugare. Infine, anche l’acqua ossigenata può essere di grande aiuto. Da versare direttamente sulla spazzola o il pettine, l’acqua ossigenata promette di eliminare lo sporco in 5 minuti. Infine, occhio anche al rimedio bizzarro ma efficace della colla vinilica.