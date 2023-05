Spazzole per capelli, è davvero disgustoso quello che ci si annida! Ecco come pulirle in un attimo

Nessuno si sognerebbe di usare lo stesso asciugamano sporco per mesi. Allora perché trascuriamo la spazzola per capelli? Ecco il trucco per pulirla a fondo.

Lo sporco che si accumula nelle spazzole per capelli

Ci prendiamo cura dei nostri capelli in mille modi: dalle vitamine alle tinte più alla moda, da prodotti costosissimi ai rimedi fai-da-te. Eppure spesso ci dimentichiamo un passaggio fondamentale per il benessere del cuoio capelluto e della chioma: lavare le spazzole per capelli. Forse perché il procedimento per pulirle è un po’ tedioso. O forse perché si ritiene che fra le setole ci siano soltanto capelli e un po’ di polvere. Eppure non è esattamente così.

Quello sporco grigiastro e polveroso che si trova nelle spazzole è in realtà composto da capelli spezzati, cellule morte, sebo, acari, residui di shampoo e altri prodotti per capelli. Insomma, è davvero disgustoso! Ma cosa succede se si utilizza una spazzola sporca?

Perché lavare la spazzola è importante

La prima ragione per curare le proprie spazzole è evidente: dopo esserci lavati la faccia, ci asciugheremmo mai con un panno lercio? Lo stesso vale per i capelli. Una volta pulita accuratamente la chioma sotto la doccia, non ha senso pettinarla con una spazzola sporca. Rischiamo soltanto di depositare nuovamente sui capelli i residui che abbiamo eliminato con lo shampoo. Una spazzola sporca può essere causa di capelli che diventano subito unti.

In secondo luogo, la spazzola per capelli rischia di diventare terreno fertile per funghi e batteri. Questi potrebbero causare infezioni ,che a loro volta provocano secchezza del cuoio capelluto e prurito.

Infine, chi ha problemi di forfora o dermatite seborroica deve fare particolarmente attenzione: infatti una spazzola sporca può esacerbare queste condizioni. Per ridurre la forfora e mantenere i capelli in salute possiamo dunque assumere i giusti alimenti, ma anche assicurarci di utilizzare spazzole pulite. Vediamo come.

Il trucco geniale per pulirle con un solo ingrediente

È importante rimuovere i residui dalla spazzola almeno una volta a settimana, anche semplicemente usando le mani o uno stuzzicadenti. Tuttavia, circa una volta al mese, bisogna effettuare una pulizia più profonda. Il trucco per eliminare tutto lo sporco in un attimo viene dal suggerimento di una mamma su TikTok. Si tratta di una tecnica rapida ed efficace. In più ha il vantaggio di richiedere un solo ingrediente: la colla vinilica.

La soluzione richiede semplicemente di stendere un sottile strato di colla su tutta la spazzola. Bisogna poi aspettare che si asciughi alla perfezione. Meglio ancora se si lascia indurire la colla tutta la notte. A questo punto, il mattino successivo, non resta che staccare lo strato di colla dalla spazzola, proprio come se stessimo rimuovendo una pellicina. Assieme alla colla verranno via anche tutti i capelli e i residui di sporco.

Infine, come ultimo passaggio opzionale, possiamo riempire una ciotola con acqua tiepida e un goccio di shampoo o sapone antibatterico, immergervi la spazzola per circa cinque minuti, sciacquare accuratamente e asciugare. Ecco che le nostre spazzole per capelli torneranno come nuove!

Attenzione, però: è meglio non usare la tecnica della colla con spazzole particolarmente delicate, come quelle con setole naturali, perché rischiamo di rovinarle.