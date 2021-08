Ci stiamo godendo il mare, il sole e il buon cibo, ma non dobbiamo assolutamente dimenticarci dei gerani a casa. Sembrano un ricordo lontano, ma invece appena torniamo nelle nostre case dobbiamo tornare a prendercene cura. E allora spazziamo via ogni insetto dai nostri gerani con questo super spray naturale, perché noi saremo pure in vacanza, ma intanto loro sono preda degli insetti.

Infatti, se da una parte vengono messi sui davanzali per la loro azione contro le zanzare, dall’altra sono il cibo perfetto di molti insetti. Quante volte infatti troviamo le foglie tutte mangiate da bruchi o insetti? Troppe volte, e allora è arrivato il momento di proteggere i nostri gerani da questi fastidiosi insetti.



Il metodo è veramente semplice e non richiede un pollice verde particolarmente avanzato. La prima cosa da fare è pulire il nostro geranio: quindi togliamo i fiori morti e le foglie secche. Ora prendiamo del sapone di Marsiglia e dell’acqua. Sciogliamo il sapone di Marsiglia in una bacinella con dell’acqua e poi versiamo il tutto all’interno di un contenitore spray.

Ora il nostro spray è pronto e quello che dobbiamo fare è spruzzare il liquido sui nostri fiori. Attenzione perché è da spruzzare la sera o la mattina presto, quando il sole è ancora poco caldo. Non bisogna farlo di giorno o la mattina con il sole caldo, perché le foglie potrebbero bruciarsi.

Ripetiamo l’operazione magari a giorni alterni, fino a quando gli insetti non decidono di andarsene. Se sul balcone però abbiamo anche altre piante cerchiamo di proteggere anche loro, perché sennò tutti gli insetti, prima interessati ai gerani, ora andranno sulle altre piante.

Ricordiamoci anche di annaffiare bene i gerani perché d’estate hanno molta più sete rispetto l’inverno, quando invece bevono poco.

