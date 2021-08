Dopo un anno e mezzo di pandemia, con tutti i problemi che questa ha comportato, tanti hanno il desiderio di innamorarsi. L’amore, infatti, è in grado di annullare molti dei problemi che ci affliggono, ridimensionandoli e ponendoli in secondo piano. Molte coppie decidono di sposarsi per confermare un amore che ha saputo superare questo periodo. Sulla spiaggia o in montagna si incontrano nuove persone, e tra sguardi e battutine sbocciano nuovi amori. Ma come trasmettere all’altra persona il sentimento che ci fa battere forte il cuore?

Questa è la canzone d’amore più bella del mondo da dedicare a chi si ama

Le canzoni estive, i cosiddetti “tormentoni”, sono belli da ballare, ma a volte scadono un po’ nel banale. Per questo, se si vuole dichiarare il proprio amore a una persona a volte tocca frugare tra i pezzi più datati. Una delle canzoni d’amore più belle che siano mai state scritte è sicuramente “La cura”, del maestro Franco Battiato, scomparso a maggio di quest’anno.

Prendersi cura di chi si ama

Questa è la canzone d’amore più bella del mondo da dedicare a chi si ama perché è un abbraccio cantato. “La cura” è una promessa, un dolce sussurro, una boccata d’aria dopo l’apnea. L’innamorato promette alla persona che ama di proteggerla dalle paure, di sollevarla dai dolori, di starle accanto sempre. Le dedica parole dolcissime, come “Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono”. Prendersi cura di chi si ama in modo incondizionato è il modo più genuino di amare una persona.

Questa canzone è una delle più toccanti e commoventi che siano mai state scritte. Se dedicata a una persona, questa non può che sentire il cuore battere forte e capire quanto è importante per l’altro o per l’altra. Per chi quest’estate vuole promettere amore eterno, questa canzone è sicuramente il modo più dolce e delicato per farlo.