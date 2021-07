Spesso ci concentriamo molto sulla casa dove passiamo gran parte dell’anno. Poi quando arriviamo alla casa al mare, il terrazzo è vuoto, il giardino senza nemmeno un fiore e la tristezza dell’animo torna. Non trascuriamo il terrazzo della casa al mare, ma adorniamolo con questi fiori che durano tutto l’anno.

Quando si ha la casa al mare tendenzialmente si passa lì un bel po’ di tempo. Soprattutto ora con la possibilità di fare smart working e fare le call in giardino con la vista sul mare. Però cerchiamo di adornare questa casetta e renderla super accogliente.

Vediamo allora qualche fiore che si può mettere nei vasi del terrazzo della casa al mare. Sicuramente la scelta migliore da fare è quella di prendere delle piante perenni. Il motivo è anche abbastanza ovvio. Per molto tempo non saremo in quella casa e quindi nessuno potrà prendersene cura.

Vediamo alcune piante per la casa al mare

Una pianta perfetta per le zone di mare, anche se non si direbbe è la lavanda. Questa si può piantare sia in giardino sia nei vasi. Altra pianta che per ovvie ragioni sta bene al mare è il cactus. Questo ha bisogno di poca acqua e ama il sole. Alcuni cactus arrivano ad altezze veramente interessanti, e quindi sono molto belli da vedere in giardino.

Un’altra pianta perfetta per le case al mare è il partenio. Questa è molto facile da coltivare e non ha bisogno di molte cure. Ci sono anche le rose rugose, che sono molto belle da piantare. Non hanno bisogno di molte cure, l’unica cosa è che fioriscono d’autunno, quindi non si ammira la fioritura se al mare si va solo d’estate.

Ed ecco allora alcune idee per adornare la casa al mare. Piante semplici, che non hanno bisogno di troppe cure, ma che regalano comunque soddisfazioni.

