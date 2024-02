Spazio cloud sempre più indispensabile: cos’è, come funziona e quali sono le migliori alternative gratuite

In un mondo sempre più digitale avere uno spazio dove salvare i propri dati è fondamentale. Cos’è lo spazio cloud, come funziona e quali sono le migliori alternative gratuite per archiviare i dati personali online.

Lo spazio cloud è uno spazio digitale che ti permette di archiviare i tuoi dati personali online, senza occupare la memoria del tuo dispositivo. Documenti, foto, video, ebook, si può salvare tutto su un cloud. Il servizio è offerto da diverse piattaforme, che ti consentono di accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Questi dati sono consultabili in ogni momento, sincronizzabili tra i tuoi dispositivi e sono anche condivisibili con altri utenti.

Spazio cloud sempre più indispensabile: ecco come funziona

Lo spazio cloud funziona tramite il principio del cloud computing. Questo si basa sull’utilizzo di risorse informatiche distribuite su una rete di server remoti, anziché su un singolo dispositivo locale. In questo modo, i tuoi dati sono memorizzati su dei server sicuri e protetti, che puoi raggiungere tramite una connessione Internet e un’interfaccia web.

Per utilizzare lo spazio cloud, devi creare un account su una delle piattaforme che offrono questo servizio, e scegliere il piano di abbonamento che più si adatta alle tue esigenze. Esistono infatti diversi piani, che variano in base allo spazio disponibile, alle funzionalità aggiuntive e al costo. Alcune piattaforme offrono anche uno spazio cloud gratuito, limitato a una certa quantità di GB, che puoi ampliare pagando una quota mensile o annuale.

Quali sono le migliori alternative gratuite

Google Drive è una delle piattaforme più popolari per lo spazio cloud. L’azienda USA offre 15 GB di spazio gratuito, integrato con i servizi di Google, come Gmail, Google Foto e Google Documenti. Tuttavia, esistono anche altre alternative gratuite a Google Drive, come Dropbox, che offre 2 GB di spazio gratuito, espandibili fino a 16 GB invitando amici o completando alcune attività. Permette di sincronizzare i file tra i dispositivi, di condividerli con altri utenti e di accedervi offline.

Il rivale di Google Drive è OneDrive che offre 5 GB di spazio gratuito, integrato con i servizi di Microsoft, come Outlook, Office e Skype. Permette di sincronizzare i file tra i dispositivi, di condividerli con altri utenti e di modificarli online. Ha un’interfaccia elegante e funzionale, e supporta vari tipi di file.

Infine Mega, che offre 20 GB di spazio gratuito. Permette di sincronizzare i file tra i dispositivi, di condividerli con altri utenti e di criptarli.