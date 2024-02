Ieri la FED ha deciso sui tassi di interesse e li ha lasciati invariati. Francamente lo riteniamo poco importante. Su queste pagine abbiamo dicusso in merito nelle ultime settimane e abbiamo spiegato quali potrebbero essere gli scenari economici per l’anno in corso e questi a parer nostro vedranno che i tassi potrebbero rimanere fermi intorno ai livelli attuali. Quello che ci dovrebbe interessare però sono gli effetti sui prezzi azionari e i loro grafici. Abbiamo proiettato un soft landing del ciclo economico e in base alle serie storiche la elevata probabilità che l’anno possa essere positivo. Il rendimento atteso è fra il 7 e il 10% Come sarà il mese di febbraio a Wall Street?

Il barometro di gennaio

Oggi possiamo tirare le somme e vediamo che i prezzi di chiusura del mese degli indici americani sono tutti superiori a quelli di apertura. Quindi, questo è un indicatore predittivo che riteniamo molto affidabile. Si hanno quindi il 94% circa di probabilità (calcolate sulle serie storiche dal 1898 ad oggi) che l’anno possa chiudere con un rendimento positivo. E se accadesse il contrario? Lo leggeremo nelle tendenze mensili e trimestrali che si formeranno di volta in volta.

Come sarà il mese di febbraio a Wall Street?

I prezzi di chiusura del 31 gennaio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.150,30

Nasdaq C.

15.164,01

S&P500

4.845,65.

La tendenza continua a essere rialzista e quindi la situazione grafica invariata per il momento e lo rimarrà se la chiusura di domani sarà superiore a:

Dow Jones

37.775

Nasdaq C.

15.333

S&P500

4.834.

Cosa proiettano i nostri calcoli statistici per il mese di febbraio?

Il mese dovrebbe chiudere con un rendimento leggermente positivo anche se nella prina parte è caratterizzatà da una fase negativa (i primi 7 giorni) per poi lasciare sapzio a una fase rialzista.

Fino al mese di marzo le Banche centrali non decideranno sui tassi, quindi da ora in poi gli investitori si concentreranno sui dati che di volta in volta verranno pubblicati. Atteggiamento questo che dovrebbe avere il compito di anticipare le future deicsioni delle Banche centrali. Bel compito, spesso vano e fatto di vere e proprie cantonate!

