4 funzioni di Google che non conosci ma che ti cambieranno la vita nel nuovo anno-Foto da pixabay.com

Quasi tutti conoscono Google, ma pochi conoscono le sue numerose funzioni, alcune delle quali davvero utili. Scopri quattro funzioni di Google poco conosciute ma utilissime

Google è il motore di ricerca più usato al mondo, ma non solo. Google offre anche una serie di servizi e applicazioni che possono semplificare la nostra vita e migliorare il nostro lavoro. Alcune di queste funzioni sono però poco conosciute e sfruttate e potrebbero aiutarti nella vita privata o aumentare la produttività nella tua professione. In questo articolo ti presentiamo 4 funzioni di Google che forse non conosci ma che ti cambieranno la vita.

4 funzioni di Google poco conosciute ma interessantissime

Molti conoscono Google Map, per navigare tra le strade del mondo, ma quanti conoscono Google Sky Map? Se ami le stelle e vuoi ammirare le costellazioni, puoi usare questa applicazione, una versione di Google Maps dedicata alla volta celeste. Basta scaricare l’app sul tuo smartphone e puntarlo verso il cielo. Potrai vedere costellazioni, galassie, satelliti e pianeti e cercare l’astro che ti interessa con una semplice ricerca.

Google Lens: se vuoi sapere di più su qualcosa che vedi, puoi usare Google Lens. Questa funzione integrata nel browser di Google, ti permette di scansionare oggetti, testi, codici e immagini con la fotocamera del tuo smartphone. Potrai ottenere informazioni, traduzioni, suggerimenti e molto altro.

Keep e Classroom

Vuoi annotare idee, pensieri, creare un promemoria per le cose da fare, memorizzare foto o qualsiasi altra cosa? Allora Google Keep è l’app che fa per te. Permette di creare note di ogni cosa, memorizzare immagini, pagine web, è facilissimo da usare e le note possono essere anche archiviate. La funzione delle etichette permette di raggruppare le note sotto un’unica voce.

Google Classroom è uno strumento utilissimo per studenti ed insegnanti facilitando la comunicazione. Permette creare corsi, assegnare i compiti agli studenti, facendo risparmiare tempo e anche carta perché riduce l’uso dei documenti cartacei.

Queste sono solo alcune delle funzioni di Google che potrebbero rendere la tua vita più facile e divertente. L’evoluzione tecnologica può aiutarci, nel lavoro ma anche nella vita privata. Per esempio è possibile scaricare un app che ti paga per camminare e con 5 km al giorno puoi risparmiare fino a 600 euro all’anno.