Pavimenti puliti in modo naturale. I segreti delle nonne per risultati profumati e luminosi

Come pulire i pavimenti in modo naturale

I pavimenti non sono tutti uguali e ognuno ha bisogno del suo detergente appropriato. Invece di utilizzare quelli chimici, puliamoli in modo naturale.

Ogni casa ha i suoi pavimenti. Nelle case di montagna in genere si posano pavimenti in legno come il parquet. Nelle zone prospicienti al mare possiamo trovare pavimenti in gres porcellanato. Per le zone di campagna si utilizzano dei pavimenti in marmo o in cotto. Ma anche il legno e la ceramica si prestano bene per queste zone.

Pulire i pavimenti non è sempre facile, proprio per il fatto che ogni materiale, preferisce un certo detergente. Forse è per questo motivo, che quando si va al supermercato si preferisce acquistare i prodotti specifici in vendita. Eppure possiamo prenderci cura dei pavimenti semplicemente facendo in casa il detergente più adatto. Si tratta di preparare un detergente completamente naturale, che non lascerà delusi per la sua efficacia. D’altra parte le nostre nonne facevano proprio così.

Pavimenti puliti in modo naturale. Il segreto per parquet e legno

Per pulire dei pavimenti fatti di legno o in parquet possiamo utilizzare tre ingredienti di facile reperimento. In erboristeria possiamo trovare della cera d’api di buona qualità. Ci procureremo anche della birra chiara e dei limoni. Questo rimedio naturale della nonna consiste nel far bollire un litro di birra chiara insieme alla cera d’api. Aggiungiamo anche il succo di quattro limoni che mescoliamo mentre il liquido evapora lentamente.

Una volta evaporato e raffreddata l’emulsione, la possiamo utilizzare per lucidare il parquet. Prima naturalmente avremo ben spazzato il pavimento per eliminare polvere e pelucchi. Se volessimo anche un suolo profumato, potremmo aggiungere qualche goccia di olio essenziale della profumazione che amiamo di più. Poi stendiamo l’emulsione sul pavimento, con l’aiuto di un panno morbido. Infine passeremo un panno di lana per dare lucentezza.

Come pulire dei pavimenti in cotto

I pavimenti in cotto hanno il vantaggio di essere economici e si possono pulire anche con una certa facilità. Per un detergente naturale utilizziamo quattro cucchiai di bicarbonato di sodio e una manciata di sapone di Marsiglia in scaglie. Infatti il cotto è un tipo di pavimento che predilige i prodotti naturali piuttosto che quelli chimici che potrebbero rovinarlo.

Così, dopo aver spazzato per bene il pavimento, prepariamo il detergente. Versiamo il bicarbonato di sodio in dell’acqua molto calda, a cui aggiungiamo anche le scaglie di sapone. Laviamo poi il pavimento con un panno e risciacquiamo poi con acqua calda. Una volta asciugato avremo un pavimento in cotto come nuovo.

Far risplendere le mattonelle in ceramica

Scopriamo come fare a pulire i pavimenti in ceramica. Sono molto diffusi soprattutto nelle classiche zone di produzione come Faenza o l’antico borgo di Vietri sul Mare, due posti celebri per la ceramica artigianale. Per pavimenti puliti in modo naturale e fatti in ceramica, non c’è niente di meglio che l’aceto di mele. A questo scopo prendiamo un bicchiere di aceto di mele, in cui mescoliamo una manciata di scaglie di sapone di Aleppo o di Marsiglia. Possiamo aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda oppure di timo al secchio di acqua calda. Poi procederemo come per i pavimenti in cotto.

Lavare i pavimenti in marmo

Per pulire questo tipo di pavimenti non ci serve altro che due cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia. Su questo tipo di pavimenti è sconsigliato utilizzare i prodotti chimici, come anche l’aceto. Non farebbero altro che opacizzare e col tempo anche rovinarli. Procediamo allora riempiendo un secchio di acqua molto calda e mescolandoci il sapone di Marsiglia. Poi procediamo come descritto sopra per i pavimenti in cotto.

Con questi rimedi della nonna potremmo avere pavimenti nutriti e scintillanti, e allo stesso tempo profumati.