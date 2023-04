Spalle e braccia scolpite anche dopo i 50 anni? Ecco i segreti di Jennifer Aniston per scongiurare le braccia a tendina

Dopo i 40 anni la nostra pelle può cambiare. Con l’arrivo della bella stagione ci scopriamo di più e mostriamo spalle e braccia. Nasconderle nei prossimi mesi sarà difficile e dunque se vogliamo migliorarne l’aspetto dobbiamo darci da fare. Se rassodare le braccia e scolpire le spalle ti sembra impossibile, oggi vogliamo consigliarti i trucchi di una delle star di Hollywood più amate.

Le braccia a tendina sono la conseguenza dell’invecchiamento della pelle, della diminuzione della produzione di collagene e della perdita di elasticità cutanea. Purtroppo, non possiamo fermare il tempo che passa, ma possiamo fare qualche esercizio mirato per avere braccia e spalle da urlo.

I bicipiti di Jennifer Aniston sono perfetti e definiti nonostante l’attrice abbia ormai compiuto 54 anni. Per contrastare il passare del tempo, le star si allenano duramente ed ottengono spesso risultati formidabili. Oggi ti sveliamo i trucchi della storica attrice di Friends per tonificare spalle e braccia in modo semplice e veloce.

Spalle e braccia scolpite in poche settimane: Jennifer Aniston si allena così e potrai farlo anche tu a casa

Un buon allenamento, perché sia efficace, inizia con gli esercizi di mobilità. Il riscaldamento, anche detto warm up, serve a scongiurare dolori e lesioni e prepara il corpo allo sforzo fisico. La Aniston allena la parte superiore del corpo almeno per 10 minuti praticando esercizi ispirati allo yoga. Tra gli esercizi da provare ci sono il cat cow e il bird dog. Questi servono a preparare schiena, spalle e braccia all’allenamento. Usa il foam roller per allenarti e finisci la sessione di riscaldamento saltando la corda e facendo qualche jumping jack.

Per rendere l’allenamento più efficace, Jennifer Aniston divide gli esercizi in set da 15 ripetizioni l’uno. L’obiettivo è portarli tutti a termine e sentire “bruciare i muscoli” alla fine di ogni serie.

Allenarsi almeno 3 volte a settimana per avere braccia da urlo

Spinta e trazione sono due d chiavi che permettono di allenare al meglio la parte superiore del corpo. Con la spinta alleni pettorali, spalle e tricipiti, mentre con la trazione alleni bicipiti e muscoli del dorso. A questo scopo, prova a eseguire l’esercizio del rematore e, se possiedi un sacco da boxe, usalo per definire le braccia e scaricare lo stress.

Se ti alleni 3 volte a settimana per circa un’ora potrai definire bicipiti e spalle ed evitare l’antiestetico effetto a pipistrello. Questo tipo di allenamento ti permette di mantenere un buon tono muscolare evitando che la pelle diventi flaccida e cadente.

Se vuoi braccia e spalle definite segui questi altri 3 consigli utilissimi

Per avere spalle e braccia scolpite come quelle di una ventenne, pratica regolarmente lo sport del nuoto. In particolare, lo stile dorso e la rana sono davvero formidabili per raggiungere il tuo obiettivo. Per mantenere la pelle elastica ed evitare l’effetto a tendina devi mantenere la pelle idratata. Pertanto, bevi ogni giorno almeno un litro e mezzo d’acqua ed applica sulle braccia degli oli idratanti massaggiando la pelle.

Infine, riduci al minimo l’assunzione di alcol e cerca di non fumare, proprio come ha fatto l’attrice. Queste due cattive abitudini tendono a disidratare la pelle e a produrre grandi quantità di radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.