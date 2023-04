Nel nostro schema previsionale l’ipotesi prevalente è sempre quella rialzista, e i motivi che ci portano ad essa sono essenzialmente 3, e li andremo a spiegare nei prossimi paragrafi. Cosa accade frattanto? Le resistenze che hanno fatto scendere di molti punti percentuali, i mercati nel mese di marzo continuano a farsi sentire. I grafici dei mercati contano più delle previsioni: si staglia un pericolo di inversione ribassista sui listini. Attenzione perchè il momento è nodale!

3 motivi per cui i listini azionari potrebbero salire

Primo motivo: L’anno in corso è il terzo anno del ciclo presidenziale americano e il terzo di questo decennio: in base a questa casistica, la probaBilità è superiore all’80% che il rendimento possa essere del 20% e oltre.

Secondo motivo: la probabilità è superiore all’80% che entro marzo di quest’anno, si sia formato anche il minimo del decennio.

Terzo motivo: Il barometro di gennaio (probabilità cicliche) indica che il 2023 ha probabilità superiori al 90% di chiudere positivo.

Torniamo al breve termine.

Giornata negativa per i mercati internazionali.

Alle ore 16:06 della giornata di contrattazione del 25 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.993

Eurostoxx Future

4.333

Ftse Mib Future

27.075

S&P500

4.113,98.

I grafici dei mercati contano più delle previsioni: i livelli da monitorare

Solitamente le figure di inversione ribassista sono quelle che vedono formare i prezzi di apertira e chiusura distanti fra di loro. In un trend ribassista i prezzi si portano subito sotto il livello di apertura. In questo momento sul time farme giornaliero è in corso proprio questo pattern. Questo mette in crisi la nostra previsione settimanale, che proiettava il minimo lunedì e il massimo venerdì.

Cosa confermerà che sia partito un trend ribassista?

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.840

Eurostoxx Future

4.305

Ftse Mib Future

26.975

S&P500

4.113.

Vedremo cosa accadrà fra oggi e domani.

