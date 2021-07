Ci sono 3 titoli azionari bancari quotati a Piazza Affari che iniziano a rischiare anche forti ribassi. Procediamo per gradi e facciamo prima una premessa sullo stato attuale.

Da diverse settimane, i mercati azionari europei si muovono in una stretta fase laterale, alternando continuamente falsi segnali al rialzo o al ribasso. Solitamente da queste fasi si esce con un’esplosione di momentum, ovvero con prezzi che salgono e scendono di qualche punto percentuale nella stessa seduta di contrattazione per poi prendere direzione per qualche settimana. Il segnale di ieri è stato di inizio ribasso? Il massimo annuale del Ftse Mib per il momento è stato segnato e quindi si scenderà fino a 24.525 e poi 23.295? Si procederà per step. Per oggi, e per evitare un serio pericolo ribassista, i prezzi dovrebbero chiudere la giornata di contrattazione su livelli superiori ai 25.290.

Attenzione quindi, questo è un momento davvero nodale per Piazza Affari e tutti gli indici azionari internazionali.

3 titoli azionari bancari quotati a Piazza Affari che iniziano a rischiare anche forti ribassi

A chi ci riferiamo? A Bca MPS, Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG).

Bca MPS, ultimo prezzo a 1,1540. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,0260 ed il massimo a 1,45. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 1,20, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,05/0,97.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,3295. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,7550 ed il massimo a 2,4875. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 2,3895, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2,20 e poi 1,9965.

Unicredit, ultimo prezzo a 9,95. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,271 ed il massimo a 11,038. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 10,464, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 8,93 e poi 8,03.

Si procederà per step.