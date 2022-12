Ecco il segno zodiacale che ama più le sfide e che affronterà come uno spartano dicembre e gennaio

Anche se dobbiamo ancora entrare nel periodo delle feste, l’anno sta finendo e ci aspettiamo già di capire cosa accadrà nel successivo.

Oroscopo decisamente protagonista di queste settimane, nella speranza che si compiano le ultime positività del 2022. Ma anche nell’attesa che il 2023 porti finalmente qualche novità gustosa. Visto che andremo ad archiviare anche quest’anno con poche soddisfazioni collettive, tanti rincari e parecchie difficoltà quotidiane. Avevamo già anticipato quale potrebbe essere il segno protagonista di Santa Lucia, oggi invece andremo a vedere qual è il segno che affronterà come un gladiatore le prossime settimane.

Al centro dell’arena come un gladiatore o con lo scudo come uno spartano

Quando nell’antica Grecia i giovani soldati spartani partivano per la guerra, le donne erano soliti salutarli con una frase molto particolare. “Cerca di tornare con lo scudo o sullo scudo“. Per indicare come non si accettassero le mezze misure, tornando da vincitori, oppure da eroi, morti. E secondo le previsioni delle stelle, sarà il Leone ad affrontare le prossime settimane con la grinta tipica del suo segno. Oppure, per rifarsi proprio alla storia, col coraggio di uno spartano e la bravura di un gladiatore del Colosseo. Non saranno però tutte rose e fiori, perché il destino potrebbe mettere lungo il cammino parecchie difficoltà, che il Leone però saprà affrontare con estrema determinazione

Ecco il segno zodiacale che ama più le sfide e che affronterà come uno spartano le difficoltà e le trappole

Diciamo subito che non ci saranno mezze misure nelle azioni che caratterizzeranno il Leone nelle prossime settimane. Potrebbe essere giunto infatti il momento di scelte coraggiose, ma anche dolorose. Sia in campo amoroso che professionale, dove energia e autorità potrebbero veramente emergere come non mai. Uno dei momenti migliori in assoluto per sprigionare tutta questa forza sembra essere a cavallo tra Natale e Capodanno. Per chi ancora lavorerà in questo periodo, tutte le energie saranno concentrate nel miglioramento dell’attuale professione, o nella raccolta di nuove sfide. A poco verranno le insidie, messe sul cammino anche dagli invidiosi, perché il Leone saprà graffiare con tutta la sua energia.

In amore la parola d’ordine è sincerità

Ecco il segno zodiacale che ama più le sfide e che affronterà come uno spartano dicembre e gennaio anche in amore. Situazione che potrebbe essere in certi casi anche abbastanza complessa, per la mancanza dell’appoggio di Venere. Ma lealtà e sincerità che contraddistingueranno il Leone nelle prossime settimane, potrebbero creare quell’alone perfetto per superare le barriere e gli ostacoli. Attenzione che potrebbe esserci qualche viaggio imprevisto, ma che potrebbe rivelarsi una splendida sorpresa proprio in campo amoroso. Magari anche scegliendo qualche mercatino di Natale niente male.