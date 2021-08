Nel rituale della giornata in molti non mancano mai all’appuntamento del buongiorno e della buonanotte con i loro contatti WhatsApp. Un gesto di gratitudine e di piacere che spesso passa attraverso immagini, GIF e video. Ognuno ha i suoi modi per trovarle. C’è chi gira per i social fra le pagine e i gruppi, chi si affida puntualmente al sito di fiducia. Molto probabilmente se sapessimo come crearle autonomamente in modo semplice le preferiremmo per originalità a tante altre presenti in rete. Tutto ciò è possibile grazie a piattaforme intuitive che permettono di creare progetti, manifesti e di modificare fotografie. Sorprendiamo i nostri contatti WhatsApp creando da noi le immagini del buongiorno e della buonanotte gratuitamente.

È un modo carino per restare in contatto con le persone più lontane, inviando loro qualcosa frutto della nostra creatività. Per molti potrebbe anche diventare un piacevole hobby da coltivare. Come abbiamo già detto, queste piattaforme non sono soltanto utili per la ricorrenza del buongiorno e della buonanotte. Potremmo creare dei poster da appendere nella camera o nel salotto o un calendario personale con le foto a cui teniamo di più. A tal proposito consigliamo la lettura di “Tre modi nuovi e originali per decorare intere pareti con meno di 10 euro o persino gratis”. Più semplicemente, potremmo utilizzare le foto prodotte per intrattenere i nostri amici sui social ed arricchire il nostro profilo.

Creare immagini piacevoli ed originali può sembrare all’apparenza difficile e non alla portata di tutti, ma con queste soluzioni sarà una passeggiata. Tutte le piattaforme che indicheremo di seguito posseggono diversi strumenti per facilitare il più possibile l’utente. Modelli già pronti per essere modificati, font di testo con anteprime e caselle già fissate dove poter scrivere senza intaccare lo stile generale.

Canva permette di creare progetti grafici nei diversi formati indicati. Dalle storie di WhatsApp a quelle di Facebook ed Instagram, curriculum vitae, agenda, presentazioni e tanti altri. Propone dei modelli già pronti da cui partire per realizzare la propria immagine di buongiorno o buonanotte. Tuttavia, chi vuole può partire da un foglio vuoto. Il piano gratuito permette di utilizzare la maggior parte delle funzioni, ma ha alcune limitazioni sui modelli e sui tipi di esportazione.

RelayThat si propone allo stesso modo come uno strumento per progettare foto e prodotti per social media, web e pubblicità. Presenta diversi formati e tanti settaggi per colori e font. Anche questo ha un piano gratuito, la cui limitazione principale è nella permanenza nelle immagini della filigrana RelayThat. PicMonkey è della stessa categoria di prodotto dei precedenti citati. Anch’essa è gratis con alcune limitazioni e permette di inserire cornici, applicare effetti e tanto altro. Offre, poi, la possibilità di interagire con social network e cloud. Potremo finalmente creare le nostre immagini del buongiorno e della buonanotte ed inviarle ai nostri contatti WhatsApp in modo semplice ed accessibile.