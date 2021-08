Il basilico è una delle erbe aromatiche più amate e utilizzate in cucina. Una pianta erbacea originaria dei Paesi asiatici, oggi considerata indispensabile per la preparazione di molti piatti.

Cresce senza bisogno di particolari cure e infatti in estate, abbellisce e profuma molti balconi e giardini. Le sue grandi foglie verdi e il sapore fresco inconfondibile rendono unici e speciali anche i piatti più semplici. Pensiamo ad un piatto tipico italiano “la caprese”, che con l’aggiunta del basilico diventa ancora più gustoso.

Questa pianta aromatica è anche apprezzata per le sue proprietà benefiche. Infatti, è da sempre considerata un’erba depurativa e diuretica. Ma non solo, possiede anche delle proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. Il suo infuso è utilizzato come rimedio naturale per alleviare la nausea.

In pochi conoscono questo basilico molto particolare dal sapore leggermente piccante e molto aromatico

Esistono tante diverse varietà di basilico. Si differenziano per colore, sapore e forma delle foglie. Ad esempio, in pochi sanno che è facilissimo coltivare questo basilico che ha il sapore di limone. Ma esiste anche questa varierà molto particolare che ha il sapore della cannella.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare del “basilico Thai” o “basilico thailandese”, molto utilizzato nella tradizione culinaria asiatica.

Infatti, in pochi conoscono questo basilico particolare dal sapore leggermente piccante e molto aromatico. Le sue foglie hanno un gusto dolce che ricorda quello della menta, dell’anice, dei chiodi di garofano e della cannella. Data la sua bellezza, questa varietà dell’erba aromatica più famosa, non è coltivata solo per uso culinario ma anche come pianta ornamentale.

Qualche accenno sulla coltivazione del basilico Thai

Il basilico Thai si presenta come una pianta perenne e annuale, dal portamento eretto e dalle foglie appuntite.

Per crescere sano e rigoglioso necessita di almeno 6/8 ore di luce solare al giorno e di un terreno fertile e ben drenato. Facciano attenzione alle innaffiature perché troppa acqua potrebbe rovinare le foglie. Al contrario, poca potrebbe compromettere la sua fioritura. Possiamo acquistare le piantine o i semi di questa particolare pianta nei vivai molto forniti.

Come utilizzare questa pianta aromatica in cucina

Il basilico Thai ha un sapore molto aromatico e particolare che si presta bene per la preparazione di piatti della cucina asiatica. Ma possiamo utilizzarlo anche per insaporire alcuni dei nostri alimenti. Ad esempio, possiamo preparare un pesto oppure usare il basilico Thai per aromatizzare verdure, zuppe e carni.

Per godere di tutto il suo aroma, è preferibile consumare le foglie fresche appena raccolte. Prima di staccarle dalla pianta, ricordiamoci di innaffiare il basilico Thai per esaltare il loro sapore.

Approfondimento

