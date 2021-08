A chi non è mai capitato di fermarsi alla prima impressione su qualcuno? Quante volte inconsapevolmente abbiamo avuto a pelle poca simpatia per qualcuno o lo abbiamo definito un egocentrico?

Le persone che tendono a mostrarsi con fierezza, sicurezza, in alcuni casi sfacciataggine, sembrano essere viste sempre come attori nel mezzo della loro recita. Recita di cui tutti siamo spettatori inconsapevoli, di spettacoli spesso anche poco graditi.

Certo è, che persone particolarmente sicure di sé, o peggio, alla spasmodica ricerca di attenzioni, creano in chi sta attorno un senso di inadeguatezza.

Ma il concetto di egocentrismo, egoismo, vanità, dalla connotazione fortemente negativa, spesso è legato a costrutti sociali che sottraggono alla caratteristica un’importante considerazione. In alcuni casi infatti, è possibile che alcune forme di egocentrismo e vanità non siano solo peculiarità caratteriali, ma siano un vero e proprio disturbo psichico.

Infatti, i 5 campanellini di allarme per riconoscere chi soffre di questo disturbo della personalità si presentano spesso insieme.

Riconoscerli tuttavia non è semplice, come non lo è capire cosa significhi realmente essere una persona egocentrica. Esistono tuttavia delle teorie psicologiche grazie alle quali è possibile riconoscere i soggetti interessati, che di norma presentano questi cinque aspetti.

Imparare a conoscere e a relazionarsi con persone affette da questo disturbo può essere un buon punto di partenza per dare un aiuto concreto.

I 5 campanellini di allarme per riconoscere chi soffre di questo disturbo della personalità

Alcuni di questi comportamenti sono tra quelli riscontrati più frequentemente nei soggetti che presentano un narcisismo patologico apparente. Come ad esempio:

senso smisurato di grandiosità, che si presenta con un senso di bravura esagerata e una scarsa flessibilità verso le critiche;

bisogno di ammirazione e adulazione costante, che ha come conseguenza un’esagerata percezione delle proprie capacità, frequentemente sopravvalutate;

scarsissima capacità di percepire e rispettare la sensibilità altrui, che non a caso, potrebbe portare ad un tentativo di sfruttamento dell’altro;

sensazione di unicità rispetto agli altri e un senso di privilegio, accompagnato da arroganza e superbia;

manifestazioni, con reazioni di insolenza e rabbia eccessive, verso le critiche ricevute.

Tali comportamenti, se legati ad un disturbo reale della personalità, sono molto limitanti sia per chi è affetto dal disturbo, che per chi gli sta intorno. Ad oggi non esiste una vera e propria cura per il narcisismo patologico. Ma è importante ricordare che le persone affette da questo disturbo, apparentemente legate a sensazioni di grandezza e onnipotenza, in realtà sono soggetti che soffrono. In questi casi, ricordiamo che è fondamentale chiedere aiuto ad uno specialista per un supporto concreto e sicuro.

