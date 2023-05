Curare il fisico nonostante gli impegni lavorativi: ecco il segreto della forma fisica di Veronica Gentili

Spesso il lavoro ci costringe ad una vita sedentaria o in ogni caso non ci lascia tempo per altre attività. Dal forte temperamento e di bella presenza, Veronica Gentili nonostante gli impegni si mostra in splendida forma. Impegnata nel lavoro, la Gentili conduce le sue trasmissioni gestendo al meglio accesi dibattiti. La conduttrice nel tempo libero si dedica a sé stessa praticando un’attività. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Veronica Gentili è impegnata alla conduzione di programmi di approfondimento politico. Protagonista indiscussa di Rete 4, la conduttrice è all’altezza di moderare accesi dibattiti tra i suoi ospiti. Sempre in splendida forma la Gentili, riesce a curare il fisico nonostante gli impegni lavorativi. Il look elegante e di tendenza lascia intravedere un fisico snello e tonico. Ecco il segreto di Veronica.

Come trascorre il tempo libero Veronica Gentili

Anche se ha esordito in televisione come attrice, oggi Veronica Gentili è un’affermata giornalista. Il forte temperamento la rende in grado di gestire argomenti e ospiti scomodi nei suoi programmi. Seria e professionale, la conduttrice è anche molto riservata. Per questo motivo si conosce poco della sua vita privata.

Pare sia legata da anni ad un compagno, Massimo, con cui non è sposata e non ha figli. In un’intervista rilasciata in passato, la Gentili ha raccontato un po’ della sua vita coniugale. In questo racconto lei si è proclamata la classica donna in carriera che poco ama le faccende casalinghe. Tuttavia nonostante gli impegni lavorativi non sembra trascurare la sua forma fisica. Come trascorre il poco tempo libero a disposizione la giornalista? Le immagini pubblicate sul profilo instagram fanno trasparire il suo amore per lo sport. La conduttrice non disdegna pratiche acrobatiche, dimostrazione è il video in cui fa ginnastica tra le sbarre. Atletica e dinamica, Veronica Gentili è anche amante della natura. Scopriamo come riesce a coniugare entrambi questi amori, sport e natura.

Curare il fisico nonostante gli impegni lavorativi: ecco il segreto della forma fisica di Veronica Gentili

Come abbiamo già detto e come è evidente, la Gentili nonostante la carriera trova il tempo per curare il suo corpo. Ma come ci riesce? Come detto in precedenza la conduttrice è una sportiva ma è anche amante della natura. Proprio durante il suo tempo libero riesce a coniugare queste due passioni. Veronica Gentili infatti nelle foto di instagram si mostra in più occasioni immersa in scenari naturalistici unici.

Rocce, cascate e spazi verdi sconfinati, questo lo sfondo preferito della giornalista. Scarpe da ginnastica, tuta e zainetto ed ecco Veronica impegnata in escursioni all’aria aperta. La vediamo stesa in un campo sorridente oppure impegnata ad attraversare un fiume. “Il mio giorno libero” o “Viva la libertà” queste le frasi postate sotto alcune foto di Veronica. E’ proprio così che lei ama trascorrere il suo tempo libero. Un modo pratico per rilassare la mente ma soprattutto un passatempo che aiuta a mantenersi in forma.